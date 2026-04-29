A un mes de que se hiciera público su romance con José Chatruc, Sabrina Rojas hizo un feliz anuncio: está a punto de ponerse de novia.

La conductora reveló que su relación con el exfutbolista avanza a paso firme y que incluso ya hubo charlas sobre formalizar el vínculo. Lo hizo a través de un audio que le envió al periodista Santiago Sposato y que fue reproducido en Arriba América.

Con su estilo relajado y lleno de humor, Sabrina dejó en claro que, aunque el tema se mencionó, todavía no tiene certezas sobre cuán formal fue el planteo de Chatruc porque suele hacer muchos chistes. Sin vueltas, Rojas incluso lo apuró públicamente.

Sabrina Rojas hizo un sorpresivo anuncio tras blanquear su romance con José Chatruc (captura de América TV)

Sabrina Rojas hizo un sorpresivo anuncio tras blanquear su romance con José Chatruc: qué dijo

“Yo soy muy simple, no necesito nada a lo Moritán. Simplemente, de manera seria, saber si está dispuesto a semejante compromiso”, expresó Sabrina, haciendo referencia a relaciones mediáticas de alto perfil como fue la de Pampita y Roberto García Moritán.

Lejos de quedarse ahí, Rojas fue por más y planteó su duda sin filtro: “A ver si le digo el sí o el no. Yo la verdad que no estoy para disgustos”.

En el mismo audio, también sumó a su entorno en la decisión: “Si bien está siendo aprobado por mis amigas, quiero saber la opinión de ustedes, que un poco lo conocen”.

Sabrina Rojas cerró con una pícara frase que resume el momento que atraviesa: “En el caso de que me haga la propuesta seriamente, ¿le digo que sí o le digo que no? ¿Me lo recomiendan?”.