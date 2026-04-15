Sabrina Rojas y José Chatruc se mostraron juntos por primera vez de manera oficial y no dudaron en confirmar lo que ya era un rumor: están viviendo un vínculo especial. La pareja asistió al estreno de la obra El chat de mamis, donde además de posar ante las cámaras, se animaron a dar una nota juntos que terminó con un apasionado beso.
Lejos de esquivar las preguntas de los medios, ambos se mostraron relajados y cómplices frente a la prensa. “Somos amigovios. Somos amigos que se besan”, dijeron entre risas, dejando en claro que, si bien no le ponen etiquetas formales a la relación, hay química y conexión.
El momento más comentado llegó cuando, en plena entrevista, sellaron sus palabras con un beso que dejó a todos sin dudas. El look de la noche también dio que hablar. Rojas apostó por un outfit canchero y sensual: corset blanco, jean wide leg y camisa de denim, combinado con accesorios minimalistas.
Por su parte, Chatruc eligió un estilo relajado pero elegante, con remera blanca, campera de cuero y jeans oscuros, logrando una dupla armónica tanto en actitud como en estética.
El gesto romántico en público marca un nuevo capítulo para ambos, que decidieron dejar atrás el misterio y mostrarse tal cual están: disfrutando el presente, sin presiones y con mucha complicidad. Su aparición no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.
Fotos: Movilpress.