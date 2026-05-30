Yanina Latorre eligió a Lola como compañera de aventura y juntas convirtieron su escapada europea en un verdadero espectáculo para sus seguidores.

Desde el aeropuerto mismo, con un posteo que no tardó en hacerse viral, la dupla dejó en claro que este viaje no iba a pasar desapercibido.

Yanina, con el pasaporte en mano y Lola al lado, puso rumbo a Madrid y desde allí comenzó a compartir cada rincón del viaje.

Las imágenes del vuelo en business class y la llegada a su hotel favorito de la capital española generaron miles de reacciones en pocas horas.

YANINA Y LOLA LATORRE EN EUROPA: MADRID, VIENA Y MUCHO MÁS

El itinerario de madre e hija no se quedó solo en España. La dupla extendió su recorrido hasta Viena, sumando experiencias gastronómicas y culturales que fueron documentando para sus miles de seguidores.

Las vacaciones de Yanina y Lola Latorre Por: Instagram | yanilatorreok | lolitalatorre

Lola Latorre, que ya tiene su propia comunidad fidelísima en redes, aportó su sello de influencer con vlogs, reels y el sello que la caracteriza.