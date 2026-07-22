Después de semanas de rumores sobre una posible crisis, en LAM aseguraron que Franco Colapinto y Maia Reficco habrían decidido ponerle punto final a su relación.

La información fue revelada al aire por Ángel de Brito y su panel, donde dieron detalles de la supuesta separación y explicaron cuáles habrían sido los motivos que llevaron al piloto de Fórmula 1 y a la actriz a tomar caminos diferentes: "Franco Colapinto está separado de Maia Reficco“, anunciaron en el ciclo de América, dando por terminado el vínculo que habían blanqueado meses atrás.

“Él está en una crisis personal muy fuerte. La verdad que estaba enganchado con ella. Se pusieron de novios. Él no le puede dar ni la energía ni el lugar que ella se merece como novia”, detalló Pepe Ochoa.

Maia Reficco y Franco Colapinto durante uno de los Grandes Premios de Fórmula 1 que compartieron juntos. Por: Captura Web

A esa explicación le sumaron otro factor que, según contaron, también influyó en la decisión: “Él hace mucho tiempo que no la ve”, explicaron. Y cerraron: “Ella lo llama y deciden cortar el vínculo porque él no estaba para esa. Él está en otra, para triunfar y hacer lo que quiere cuando quiere. Él está en un tema profundo”.

“Franco Colapinto hace mucho tiempo que no la ve a Maia Reficco. Ella lo llama y deciden cortar el vínculo porque él no estaba para esa“.

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FRANCO COLAPINTO Y MAIA REFICCO, UN AMOR QUE MARCHA SOBRE RUEDAS: LAS FOTOS ANTES DE SU VIAJE A ESTADOS UNIDOS

El amor va sobre ruedas… y a toda velocidad. Franco Colapinto y Maia Reficco fueron fotografiados en una salida súper relajada que confirma que la relación va viento en popa.

En imágenes exclusivas de Ciudad Magazine, la pareja se mostró distendida mientras compartía un café junto a su amiga, la influencer Ailin Tokman. Con un look urbano y charla cómplice, Franco y Maia marcaron el encuentro en una confitería, donde se los vio muy conectados y disfrutando de un momento lejos del ruido mediático.

En las fotos, Maia apostó por un outfit casual con buzo oversize y jean, mientras que Franco optó por un estilo relajado con gorra y sweater, fiel a su impronta descontracturada. Juntos, se mostraron atentos el uno al otro, dejando en claro que la relación avanza a paso firme.

Foto: RS Fotos

Pero el tiempo apremia: la pareja se prepara para viajar a Miami, donde el piloto argentino competirá el próximo fin de semana en el Gran Premio de Miami, correspondiente a la cuarta fecha del calendario de la Fórmula 1.

Así, entre cafés, risas y planes internacionales, Colapinto y Reficco consolidan su historia… una que, claramente, no piensa frenar.

Foto: RS Fotos

Foto: RS Fotos

Foto: RS Fotos

Foto: RS Fotos

Foto: RS Fotos

Foto: RS Fotos

Foto: RS Fotos

Foto: RS Fotos