El 26 de abril, la ciudad será escenario de un evento histórico: el Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026 llevará la emoción de la Fórmula 1 a las calles porteñas.

Con un circuito callejero de 2 kilómetros sobre Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento, el piloto Franco Colapinto manejará un monoplaza E20 de 2012, con motor Renault V8 y el branding oficial del BWT Alpine Formula One Team.

Será la primera vez en 14 años que un auto de Fórmula 1 recorra Buenos Aires, y uno de los puntos clave de la jornada será el Fan Zone: un espacio pensado para vivir una experiencia completa con shows, gastronomía y activaciones.

Horarios del Fan Zone del Road Show de Colapinto

El Fan Zone abrirá sus puertas desde temprano y tendrá una agenda cargada de actividades:

09:00 hs – Apertura Fan Zone

11:25 hs – Entrevista a Franco Colapinto por Juan Fossaroli

11:50 hs – Show musical: Soledad

12:45 hs – Safety Car | Run I (en pista)

13:55 hs – Show musical: Luck Ra

14:30 hs – Safety Car | Run II (en pista)

15:15 hs – Safety Car | Run III (en pista)

15:55 hs – Truck Tour (en pista)

16:15 hs – Cierre del evento

Gastronomía del Fan Zone: propuesta curada

La oferta gastronómica estará a cargo de Salt, con opciones variadas que incluyen alternativas para celíacos, veganos y vegetarianos. La idea es ofrecer una experiencia culinaria diversa que acompañe toda la jornada.

Accesos al evento: ingresos según tu entrada

Los accesos estarán organizados según el tipo de ticket:

Ingreso 1 – Av. Freyre y Dorrego

Grandstand Dorrego

Grandstand Libertador

Grandstand Monumento

Ingreso 2 – Av. Figueroa Alcorta

Trackside

Trackside Iraola

Objetos prohibidos en el Fan Zone

Para garantizar la seguridad, no estará permitido ingresar con:

Punteros láser

Sustancias ilegales

Equipos profesionales de fotografía y video

Tablets, laptops o dispositivos electrónicos grandes

Aerosoles o líquidos inflamables

Bebidas alcohólicas, latas o alimentos

Pirotecnia o explosivos

Armas u objetos punzantes

Cómo ver en VIVO el Road Show

El evento será transmitido por ESPN y Disney+ (Plan Premium), media partners oficiales.

La organización recomienda llegar con anticipación para aprovechar todas las actividades.