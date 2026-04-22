El 26 de abril, la ciudad será escenario de un evento histórico: el Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026 llevará la emoción de la Fórmula 1 a las calles porteñas.
Con un circuito callejero de 2 kilómetros sobre Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento, el piloto Franco Colapinto manejará un monoplaza E20 de 2012, con motor Renault V8 y el branding oficial del BWT Alpine Formula One Team.
Será la primera vez en 14 años que un auto de Fórmula 1 recorra Buenos Aires, y uno de los puntos clave de la jornada será el Fan Zone: un espacio pensado para vivir una experiencia completa con shows, gastronomía y activaciones.
Horarios del Fan Zone del Road Show de Colapinto
El Fan Zone abrirá sus puertas desde temprano y tendrá una agenda cargada de actividades:
- 09:00 hs – Apertura Fan Zone
- 11:25 hs – Entrevista a Franco Colapinto por Juan Fossaroli
- 11:50 hs – Show musical: Soledad
- 12:45 hs – Safety Car | Run I (en pista)
- 13:55 hs – Show musical: Luck Ra
- 14:30 hs – Safety Car | Run II (en pista)
- 15:15 hs – Safety Car | Run III (en pista)
- 15:55 hs – Truck Tour (en pista)
- 16:15 hs – Cierre del evento
Gastronomía del Fan Zone: propuesta curada
La oferta gastronómica estará a cargo de Salt, con opciones variadas que incluyen alternativas para celíacos, veganos y vegetarianos. La idea es ofrecer una experiencia culinaria diversa que acompañe toda la jornada.
Accesos al evento: ingresos según tu entrada
Los accesos estarán organizados según el tipo de ticket:
Ingreso 1 – Av. Freyre y Dorrego
- Grandstand Dorrego
- Grandstand Libertador
- Grandstand Monumento
Ingreso 2 – Av. Figueroa Alcorta
- Trackside
- Trackside Iraola
Objetos prohibidos en el Fan Zone
Para garantizar la seguridad, no estará permitido ingresar con:
- Punteros láser
- Sustancias ilegales
- Equipos profesionales de fotografía y video
- Tablets, laptops o dispositivos electrónicos grandes
- Aerosoles o líquidos inflamables
- Bebidas alcohólicas, latas o alimentos
- Pirotecnia o explosivos
- Armas u objetos punzantes
Cómo ver en VIVO el Road Show
El evento será transmitido por ESPN y Disney+ (Plan Premium), media partners oficiales.
La organización recomienda llegar con anticipación para aprovechar todas las actividades.