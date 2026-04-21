Este martes por la mañana los tribunales de San Isidro se convirtieron en un hervidero: Gianinna Maradona no pudo contener las lágrimas cuando, en plena audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona, le hicieron escuchar un audio clave de Leopoldo Luque. La situación se volvió aún más tensa cuando el abogado del neurocirujano lanzó una fuerte acusación contra la hija menor del Diez.

Todo ocurrió mientras se reproducía un mensaje de voz de Luque, presentado como prueba en el proceso que busca determinar si hubo responsabilidades en el fallecimiento del ídolo. En el audio, el médico decía: “Voy a armar una historia clínica bien armada, necesito las fechas de todos los días desde la primera vez que yo fui y lo que hizo él en el medio, que estuvo en México y que se hablaba con el médico”.

Pero el momento más duro llegó cuando Luque, en otro fragmento, sostuvo: “Él en algún momento la puede quedar, potencialidad de muerte inminente no tiene, tiene una enfermedad crónica que es el alcoholismo”. La frase retumbó en la sala y el clima se volvió irrespirable.

Fotos: capturas América TV

Leé más:

Caso Maradona | Leopoldo Luque agredió a un notero en la puerta de su casa: “Vivió un momento horrible”

GIANINNA MARADONA LLORÓ TRAS ESCUCHAR LA FUERTE ACUSACIÓN DEL ABOGADO DEFENSOR DE LEOPOLDO LUQUE

La tensión escaló cuando se escuchó a Luque advertir: “Responsabilidad no me cabe, pero si se llega a tirar alguien de la familia en mi contra los papeles tienen que estar bien ordenados”. Además, el neurocirujano agregaba: “Le vamos a hacer firmar a Diego un consentimiento en donde se le explica el tratamiento, los pro y los contra y si está de acuerdo o no, que se firme que él es consciente de que no debe tomar alcohol porque eso le afecta, que se le solicita salud mental y él no quiere, todo”.

Fue en ese instante cuando Gianinna Maradona estalló en llanto en medio de su declaración, visiblemente afectada por el contenido de los audios y la presión del juicio.

El llanto de Gianinna Maradona antes de la declaración de Leopoldo Luque en la Justicia (Fotos: capturas América TV).

El periodista Martín Candalaft relató en DDM que el ambiente en la sala era de escándalo total. “Es una hija de p…, tengo unas ganas de decirle ‘mirá gorda andá a cuidar a tu papá y si no te quiere recibir jodete’, este es el audio en boca de Leopoldo Luque que acaba de pasar Fernando Burlando”, contó sobre el cruce entre las partes.

Leé más:

Leopoldo Luque habló con TN tras la nulidad del juicio por Diego Maradona.

LA ADVERTENCIA DEL ABOGADO DE LA PSIQUIATRA DE DIEGO MARADONA QUE PUSO EN JAQUE A GIANINNA

Pero lo más fuerte llegó cuando Vadim Mischanchuk, abogado de Agustina Cosachov, intervino: “Gianinna no puede declarar porque puede autoincriminarse porque consideramos que puede haber incurrido en el abandono de persona”. La frase encendió la polémica y dejó a todos los presentes en shock.

En su testimonio, Gianinna comenzó relatando los días previos a la internación domiciliaria de Diego, casi desde su cumpleaños. “Cuando estaban en La Plata le llevaban alcohol y ahí empieza una guerra de audios”, detalló Candalaft sobre el cruce de versiones y pruebas que se viven en el juicio.

Gianinna Maradona, Leopoldo Luque y Agustina Cosachov (Fotos: capturas América TV)

El proceso judicial por la muerte de Diego Maradona sigue sumando capítulos de alta tensión, con las hijas del Diez en el centro de la escena y las acusaciones cruzadas entre los abogados de las partes.

Leé más:

Los videos de Leopoldo Luque ingresando a las piñas al juicio por Diego Maradona

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.