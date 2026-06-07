La empresaria y diseñadora Mora Calabrese sorprendió a sus seguidores al inaugurar el primer local físico de Cala Joyería a Mano, su marca de accesorios artesanales que ya tenía presencia en redes y realizaba envíos a todo el país.

La apertura, celebrada el pasado 12 de mayo, fue anunciada con una serie de imágenes en su cuenta de Instagram que mostraron los detalles del espacio: exhibidores en madera clara, arreglos florales y una estética minimalista que define la identidad de la marca.

La esposa de Abel Pintos lanzó Cala, su local de joyería artesanal en CABA Por: Caras

El local, ubicado en una conocida avenida porteña, fue el resultado de un largo proceso que incluyó la obra completa del espacio, la producción de materiales para la vía pública y el armado de cada detalle. “Fue un camino muchísimo más largo del que pueden imaginar; trabajamos mucho y con mucho amor. Gracias a todos los que fueron y son parte. Ahora estamos más cerca. De mis manos, a las tuyas”, escribió Mora en sus redes.

La frase resume el espíritu que guía el proyecto: una propuesta íntima, artesanal y con identidad propia.

EL PROYECTO QUE MORA CALABRESE CONSTRUYÓ JUNTO A SU AMIGA

Cala Joyería a Mano nació de la sociedad entre Mora Calabrese y una amiga íntima, con quienes comparte tanto el diseño como la producción de cada pieza. Los accesorios son elaborados completamente a mano, con un enfoque en la originalidad y en los detalles que hacen a cada joya algo único.

La esposa de Abel Pintos lanzó Cala, su local de joyería artesanal en CABA Por: Caras

La marca cumplió recientemente su primer año y ya cuenta con una comunidad activa en redes que sigue de cerca cada lanzamiento y novedad.

La esposa de Abel Pintos participa en todo el proceso creativo, desde la concepción de cada diseño hasta la producción final, lo que refuerza el valor artesanal de la propuesta.

La esposa de Abel Pintos lanzó Cala, su local de joyería artesanal en CABA Por: Caras

La apertura del local en Buenos Aires representa un salto significativo para la marca, que pasa de operar exclusivamente de forma digital a tener un espacio físico donde las clientas pueden ver y tocar cada pieza en persona.

LOS OTROS EMPRENDIMIENTOS DE MORA CALABRESE QUE NO TODOS CONOCEN

Más allá de la joyería, Mora Calabrese tiene otro proyecto que ya es referente en el norte del país. Chama Almacén, ubicado en Chaco, es su emprendimiento dedicado a alimentos saludables y cosmética natural, con un enfoque en el consumo consciente y productos seleccionados bajo criterios sustentables.

La esposa de Abel Pintos lanzó Cala, su local de joyería artesanal en CABA Por: Caras

El espacio se convirtió en un punto de encuentro para quienes buscan una alternativa de vida más saludable, con presencia tanto en local físico como en plataformas digitales.

La trayectoria emprendedora de Mora demuestra una coherencia clara: cada proyecto que impulsa refleja sus valores personales, ya sea a través del trabajo artesanal de la joyería o del compromiso con el bienestar en Chama.

Con la apertura de Cala en Buenos Aires, la empresaria consolida su perfil profesional y amplía su universo creativo más allá de su vida junto al cantante Abel Pintos.