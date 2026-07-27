La guerra entre Luis Ventura y su histórico compañero de Intrusos sumó un nuevo capítulo, y esta vez fue el propio Woody quien salió a bancarse el cruce con los tapones de punta.

Todo se reavivó después de que Rial volviera a apuntar contra él por la salida de Karina Mazzocco de “A la tarde” y el desembarco de Ventura al frente de “Primicias Ya”, el ciclo que ahora comparte con Marina Calabró.

Lejos de quedarse callado, Ventura tomó su cuenta de X para responderle con una frase que ya es viral: “Cheee COSSA NOSTRA!!!”, escribió, comparando a su ex compañero con un capo mafioso.

El periodista fue por más y aseguró que, a diferencia de lo que insinúa Rial, él nunca perjudicó a nadie en su carrera.

En su descargo, Ventura fue tajante: remarcó que jamás dejó a nadie en la calle ni hizo renunciar a otros trabajadores, y negó de manera categórica haber extorsionado, usado cheques sin fondos o evadido impuestos con cuentas offshore.

La bajada de guante fue directa hacia Rial, a quien acusó indirectamente de ser quien maneja ese tipo de prácticas.

Luis Ventura y Jorge Rial

Pero lo más picante llegó al final del mensaje, cuando Ventura lanzó un desafío personal: “Cuando quieras y donde quieras... Pero vos y yo solos... bien solitos”, cerró, dejando en claro que está dispuesto a saldar la interna cara a cara con su ex amigo y compañero de dos décadas en el mundo del espectáculo.

LOS ANTECEDENTES DE LA PELEA ENTRE RIAL Y VENTURA

La interna entre ambos periodistas viene de arrastre. Meses atrás, cuando se confirmó que Ventura ocuparía el horario vacante que dejó Mazzocco al frente de “A la tarde”, Rial ya había disparado con munición gruesa: lo tildó de “terrible garca” por, según su mirada, haberle jugado en contra a Mazzocco para quedarse con el programa.

Aquella vez, Rial recuperó la vieja definición que la propia conductora había hecho de Ventura, comparándolo con Woody de Toy Story, “ese de alma buena que nunca te deja solo a gamba”, para ironizar sobre lo que consideró una traición.

Luis Ventura y Jorge Rial

Ahora, con el mote de “Cossa Nostra” repartido en la última embestida de Rial, Ventura decidió no bajar los brazos y devolver el golpe con acusaciones aún más fuertes, incluyendo referencias a maniobras económicas y despidos que hasta el momento no fueron confirmadas por ninguna de las partes. El cruce, lejos de apagarse, promete sumar nuevos capítulos en las próximas horas.