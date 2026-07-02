Esta semana, Marcela Tauro quedó en el centro de la polémica tras una frase que generó fuerte repudio en redes y medios. Una de las personalidades que opinó con contundencia fue Jorge Rial.

En su programa radial El club del Moro, la panelista afirmó que a los padres que violan a sus hijos “hay que honrarlos”, una declaración que rápidamente se viralizó y provocó indignación.

Horas después, y ya en Intrusos, Tauro aclaró sus dichos y pidió disculpas, asegurando que quiso expresar lo contrario.

“Se viralizó algo que yo dije que fue un horror, que obviamente quise decir lo contrario”, expresó visiblemente afectada. Y agregó: “Cuando lo escuché, sonó aún peor… Me equivoqué. Fue un horror”.

La palabra de Rial en su programa Carnaval.

QUÉ DIJO JORGE RIAL SOBRE TAURO

En medio de la polémica, Jorge Rial se refirió al tema en su programa de stream en Carnaval y sorprendió al contextualizar los dichos de su excompañera.

“Lo que dijo sonó mal. Yo conozco la historia de La Negra, ella no la contó, y conoce este tema. Tuvo una historia que la hace decir esto de esta manera, porque ella cree en el perdón como una manera de curar”, explicó el conductor.

En esa línea, agregó: “Ella lo hace para no dejarle una carga de bronca a su hijo, porque lo ama”.

Rial también profundizó sobre el vínculo personal con Tauro: “Ella tiene una historia que le pesa. Tiene muchas heridas y las quiere curar. Yo la conozco bien a La Negra y es cierto que cuando uno la quiere, la perdona”.

De todos modos, fue claro al marcar su límite: “Ella se tropieza con las palabras, quiere decir cosas y no le pega el término exacto. No la justifico porque lo que dijo es una barbaridad, pero se tropieza con las palabras”.

Finalmente, contó que habló con ella tras el escándalo. “Ayer me llamó. La atendí. Hacía tiempo que no hablaba con ella y estaba muy angustiada”, cerró Jorge Rial, dejando en claro su postura de comprensión hacia Tauro, aunque sin dejar de reconocer la gravedad del comentario.