La reflexión de Marcela Tauro sobre la estigmatización de los violadores que hizo en El Club del Moro se volvió viral en segundos, y cuando en las redes comenzaban a repudiar tanto a la periodista coom a sus dichos, ella misma se apresuró a retractarse.

“¿Cuántos padres han violado a sus hijos? No hay que perdonarlos, hay que honrarlos porque sino, no te va bien en la vida”, había dicho ante la perplejidad de Santiago del Moro y la reacció instantánea de Anita Martínez y Maju Lozano.

“Así estamos, cada vez con gente más violenta porque estamos mirando el pasado en vez de mirarnos nosotros”, continuó.

El exabrupto de Marcela Tauro sobre los violadores en el aire de El Club del Moro.

Más allá del rechazo de todos en la mesa, el extracto del aire de La 100 quedó sin el contexto previo ni posterior para poder comprender por qué Tauro hacía tamañas afirmaciones.

El mea culpa de Marcela Tauro en Intrusos

Atenta a la velocidad y voracidad de las redes sociales, Marcela Tauro respondió a Ciudad y pidió que se tomen sus inmediatas declaraciones al aire de Intrusos para explayarse: “Cuando lo escuché sonó aún peor. Por ahí querés decir una cosa y decís otra, y no está bien lo que dije”.

Marcela Tauro.

Entonces agradeció a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich: “Quise pedirles a ustedes primero si me daban la oportunidad de dar la cara frente a cámara. Acá se transmite con los ojos, con los gestos y con todo lo que yo quiero decir. No en un micrófono de la radio, que también lo haré”.

“Quiero pedir disculpas. Es un horror lo que dije, lo que se salió al aire. No pienso eso, obviamente. No quiero ni repetir la palabra, porque me hace mal”, enfatizó.

Ahí destacó: “Y sobre todo, a las mujeres y hombres que han pasado por esa situación, les quiero pedir disculpas, porque se han sentido mal, por el dolor que les removí”.

“Soy muy transparente y me equivoqué, y bueno, admito mi error y pido disculpas”, continuó.

“Reparo en todo, en mis traumas. Busqué sanar, busqué sanar también para que mi hijo no heredara cosas que la madre trae. Entonces, me parece bueno pedir disculpas si me equivoqué y pido disculpas, fue un horror lo que dije”, cerró Marcela Tauro.