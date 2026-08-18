Después de Yanina Latorre anunciara un cortocicuito entre madre e hija, la China Suárez compartió una foto junto a Rufina que buscó tirar por la borda cualquier especulación.

La actriz publicó una tierna postal de ambas durante una jornada de peluquería. En la imagen, madre e hija aparecen juntas, luciendo sus largas cabelleras y formando un corazón con sus manos.

“Día de peluquería con mi Rufita”, escribió la China Suárez junto a la fotografía.

La China Suárez y Rufina Cabré. Captura: Instagram sangrejaponesa

La China Suárez y Rufina Cabré. Captura: Instagram sangrejaponesa

QUÉ DIJO YANINA LATORRE SOBRE RUFINA CABRÉ, LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI

Yanina Latorre aseguró que Rufina, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré, no tendría ganas de regresar a Estambul junto a su mamá y Mauro Icardi.

Nicolás Cabré y Rufina. Por: Instagram @nicolascabre80

“A mí me dijeron que la nena más grande, Rufina, no quiere volver a Estambul, porque claro: está acá el papá, el hockey, es adolescente, no es fácil”, aseguró Latorre.

En medio de esas versiones, la China decidió mostrarse públicamente junto a su hija y compartió una contundente postal madre e hija en sus redes sociales.



