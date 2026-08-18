El rumor que vincula a Maxi López con la modelo uruguaya Anto Lima sumó un nuevo capítulo. En medio de las versiones que comenzaron a circular, Adrián Pallares contó en Intrusos qué le dijo el exfutbolista cuando fue consultado por este tema.

Según relató el conductor, Maxi López se mostró muy tranquilo frente a esta situación, aunque decidió tomar cartas en el asunto: “Está todo en manos de su abogado”, fueron las palabras que Pallares transmitió sobre la respuesta del exfutbolista.

En otro tramo de su relato, el periodista hizo referencia a comentarios que circularon sobre la modelo uruguaya. En particular, mencionó versiones que intentaban vincularla con cuestiones relacionadas con drogas: “Lo que no le gusta a Maxi es que dice que si la googleás está vinculada con temas de drogas”, relató.

Maxi López y Anto Lima (Foto: capturas de Infobae y redes sociales).

Cabe recordar que Anto había asegurado que mantuvo conversaciones subidas de tonos con Maxi: “Me dijo si quería ir a Buenos Aires a una cena privada”, había afirmado, entre otras cosas.

Adrián Pallares: “Está todo en manos de su abogado”.

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UNA MODELO URUGUAYA ASEGURÓ QUE MAXI LÓPEZ LE ESCRIBIÓ MIENTRAS ESTABA EN PAREJA CON DANIELA CHRISTIANSSON: “ME DIJO...”

Una fuerte revelación sacudió al mundo del espectáculo y el fútbol. La modelo uruguaya, Anto Lima, aseguró que Maxi López comenzó a escribirle mientras estaba en pareja con Daniela Christiansson y contó en detalle cómo fue el intercambio que mantuvieron durante aproximadamente dos semanas.

En un mano a mano con la periodista Pilar Smith, que fue emitido en LAM, la modelo relató que todo comenzó este año, cuando el exfutbolista empezó a seguirla en Instagram y luego tomó la iniciativa de hablarle: “Con Maxi nos arrancamos a seguir en Instagram. Empezó a hablarme y al principio no le contesté porque me pareció raro, pero bien, o sea, súper caballero”, explicó.

Según su relato, López primero hizo referencia a la hija de la modelo y luego avanzó con una propuesta concreta: una cena privada en Buenos Aires: “Me dijo si quería ir a Buenos Aires a una cena privada”, reveló.

Foto: Captura (América)

Uno de los puntos centrales del relato fue el supuesto estado sentimental de López. La modelo aseguró que no sabía si continuaba en pareja con Daniela y que, cuando intentó averiguarlo, interpretó que el exfutbolista le dio a entender que estaba soltero.

El intercambio entre ambos habría ido mucho más allá de una conversación casual. Lima contó que llegaron a enviarse fotografías y que algunas de ellas eran íntimas: “Él estaba bajando de peso y estaba con el tema del cuerpo. Y me preguntaba qué tal estaba. Hubo fotos de todo tipo”.

Maxi López en MasterChef Celebrity (Foto: captura Instagram)

Según su relato, hubo un momento en el que la situación cambió por completo. Lima aseguró que, al revisar nuevamente la conversación, descubrió que López había eliminado algunos mensajes: “Ahí yo me di cuenta que sí que estaba en pareja, que estaba realmente con ella. Y me quedé en shock”.

“Él me contaba su día, yo le contaba mis días. Insistía con eso de la cena. Incluso también me dijo para venir a Montevideo. Yo quedé en shock, la verdad”, concluyó.