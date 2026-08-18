Cande Ruggeri quedó en el centro de una inesperada polémica después de que Flor Vigna recordara una vieja anécdota y la señalara por haber intentado seducir a uno de sus exnovios.

La historia rápidamente generó repercusión en redes sociales y derivó en todo tipo de especulaciones sobre quién era el hombre involucrado.

Ante la cantidad de comentarios y versiones que comenzaron a circular, Cande Ruggeri decidió romper el silencio y publicó una serie de historias en Instagram para dar su versión de los hechos.

“Se están diciendo muchas mentiras que no pasaron así”, aseguró la influencer, que aclaró que decidió hablar por respeto a su familia, a su marido y a su hija.

Video: @caleruggeri

Cande Ruggeri negó haber intentado seducir al novio de Flor Vigna

En su descargo, Ruggeri fue contundente al negar la acusación que había hecho Vigna.

“Yo soy una mujer con muchísimos valores, jamás me metería en la cama de un hombre casado, con novia, nunca lo hice ni lo voy a hacer. Las cosas no fueron así”, sostuvo.

La influencer explicó además que el episodio al que se hizo referencia habría ocurrido durante un viaje que realizó junto a otras personas.

“Yo me fui de viaje con Manuela, con Nico y yo compartí habitación con Manuela”, afirmó, en referencia a la situación que había quedado en el centro de la polémica.

Por eso, Cande aseguró que la versión que comenzó a circular en redes sociales es falsa.

“Estas cosas que están diciendo son totalmente falsas. Desmiento absolutamente todo”, enfatizó.

El pedido de Cande Ruggeri ante los rumores

La influencer también manifestó su molestia por la forma en que algunos medios y usuarios comenzaron a referirse a ella después de las declaraciones de Vigna.

“Dejen de poner esos titulares porque me están diciendo un montón de cosas que no soy y siento que no las merezco”, expresó.

Ruggeri remarcó que se trata de una historia ocurrida “hace muchísimo tiempo atrás” y que su intención era hacer un descargo breve para ponerle un punto final a la polémica.

“Necesito aclararlo por respeto a mi familia, a mi marido, a mi hija”, explicó.

Qué había contado Flor Vigna sobre Cande Ruggeri

La polémica comenzó cuando Flor Vigna recordó una situación ocurrida cuando era más joven durante su participación en La Casa de los Famosos México.

Según relató la cantante, en aquel momento tenía un novio que había viajado a Disney junto a Cande Ruggeri, ya que ambos habían participado de viajes vinculados a una empresa de fiestas de 15 años.

Vigna contó que inicialmente no había sentido celos porque confiaba plenamente en su pareja.

Sin embargo, cuando él regresó del viaje, le habría contado algo que la sorprendió.

“Candela me tiró onda todo el viaje. En un momento se me metió en la cama y me dijo ‘ya fue’”, aseguró Vigna que le había contado su entonces novio.

La cantante también explicó que aquella situación le había dolido porque, si bien no eran amigas íntimas, sentía que tenían buena relación.

La ex Combate reveló una vieja anécdota y en las redes todos apuntaron a Nicolás Occhiato.

¿Quién era el novio de Flor Vigna?

Después de que Vigna relatara la anécdota, en redes sociales muchos usuarios rápidamente apuntaron a Nicolás Occhiato, quien fue pareja de la cantante durante varios años.

La propia Vigna hizo referencia a la edad que tenía cuando ocurrió la situación: “Eso fue cuando tenía 20 años”.

Además, durante su relato le habló directamente a Ruggeri: “Cande Ruggeri, si estás viendo, sé que te le tiraste a mi novio en ese entonces”.

De todos modos, Vigna también aclaró un punto importante: según lo que le había contado su entonces pareja, no había ocurrido nada entre él y Ruggeri.

“Según mi novio no pasó nada. Nos amábamos mucho ahí”, sostuvo.

Cande Ruggeri y Nicolás Occhiato: qué dijo Flor Vigna

Aunque Vigna no mencionó inicialmente el nombre del hombre involucrado, el relato generó rápidamente especulaciones sobre Nicolás Occhiato, con quien mantuvo una relación durante varios años.

Actualmente, las vidas de los protagonistas tomaron caminos diferentes. Cande Ruggeri está casada con Nicolás Maccari y es mamá de Vita, mientras que Occhiato se encuentra en pareja con Flor Jazmín Peña.

Ahora, con su contundente descargo, Ruggeri buscó despejar cualquier duda sobre aquella historia y negó categóricamente la versión que había quedado instalada a partir del relato de Vigna.

“Las cosas no fueron así”, insistió Cande, antes de pedir que se terminen los titulares y las versiones que, según afirmó, la muestran como alguien que no es.