Pepe Novoa celebró sus 89 años rodeado de sus seres queridos y su hija, Laura Novoa, compartió imágenes del íntimo festejo a través de sus redes sociales.

Acompañado de todos los integrantes de su familia, el actor celebró un año más de vida en la intimidad de su hogar. Al momento de soplar las velitas, Laura registró un video que luego compartió con sus seguidores en redes sociales.

“Yo me veo acá y se nota mil”, se lo escucha decir a Pepe mientras observaba su imagen en pantalla. La actriz le aclara entonces que acaba de cumplir 89 años y abre un breve ida y vuelta sobre el próximo festejo. “¿Y el año que viene cumplís?“, le pregunta ella. ”El año que viene completo”, remata él. “Noventa”, cierra su hija.

Laura Novoa compartió un video del íntimo festejo por los 89 años de su padre, Pepe Novoa (Video: Instagram)

PEPE NOVOA CUMPLIÓ 89 AÑOS: EL MENSAJE DE SU HIJA, LAURA

Además de compartir el dulce video junto a su padre Pepe Novoa, Laura Novoa compartió en sus redes sociales un texto dedicado a él. “Hoy cumple 89 años mi papá. Le doy gracias a la vida por que este acá con nosotros”, empezó.

El festejo por los 89 años de Pepe Novoa (Foto: Instagram @novoalauraok)

“Hombre honesto y trabajador. Hermoso. Generoso. Heredé su oficio, su amor a esta hermosa profesión y trato de honrarlo a cada paso. Te amo papá”, agregó la actriz en la publicación donde también subió una foto de toda la familia.