El 10 de enero de 2026 estrena en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de Buenos Aires la comedia “Las que gritan”. Con la consigna “¡La familia nunca es perfecta!”, cuenta con un destacado elenco integrado por Julia Zenko, Laura Novoa, Eugenia Guerty y Karina Piñeiro
La obra es de José María del Castillo y Antonio Rincón Cano, en versión de Manuel y Sofía González Gil.
La dirección está a cargo de Manuel González Gil, con dirección musical de Martín Bianchedi y producción general de Sebastián Aldao.
Funciones y entradas de “Las que gritan”
“Las que gritan” se presentará:
- Sábados a las 23 hs
- Domingos a las 21 hs
Las entradas ya se encuentran disponibles en Plateanet y en la boletería del Teatro Metropolitan, Avenida Corrientes, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De qué trata “Las que gritan”
Tres hermanas atraviesan la adultez cargando frustraciones, heridas y silencios acumulados. Su madre decide tomar una iniciativa inesperada: reunirlas para pasar juntas un fin de semana que cambiará sus vidas para siempre.
En “Las que gritan”, la realidad se presenta imprevisible, absurda y surrealista, pero siempre atravesada por el humor.
Una comedia que refleja, con ironía y sensibilidad, los conflictos familiares y la necesidad de poner en palabras lo que duele.