El 10 de enero de 2026 estrena en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de Buenos Aires la comedia “Las que gritan”. Con la consigna “¡La familia nunca es perfecta!”, cuenta con un destacado elenco integrado por Julia Zenko, Laura Novoa, Eugenia Guerty y Karina Piñeiro

La obra es de José María del Castillo y Antonio Rincón Cano, en versión de Manuel y Sofía González Gil.

La dirección está a cargo de Manuel González Gil, con dirección musical de Martín Bianchedi y producción general de Sebastián Aldao.

Funciones y entradas de “Las que gritan”

“Las que gritan” se presentará:

Sábados a las 23 hs

Domingos a las 21 hs

Las entradas ya se encuentran disponibles en Plateanet y en la boletería del Teatro Metropolitan, Avenida Corrientes, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Julia Zenko

De qué trata “Las que gritan”

Laura Novoa

Tres hermanas atraviesan la adultez cargando frustraciones, heridas y silencios acumulados. Su madre decide tomar una iniciativa inesperada: reunirlas para pasar juntas un fin de semana que cambiará sus vidas para siempre.

Eugenia Guerty

En “Las que gritan”, la realidad se presenta imprevisible, absurda y surrealista, pero siempre atravesada por el humor.

Karina Piñeiro

Manuel González Gil

Una comedia que refleja, con ironía y sensibilidad, los conflictos familiares y la necesidad de poner en palabras lo que duele.