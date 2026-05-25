La noche del lunes 25 de mayo la casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una nueva gala de eliminación cargada de emociones y despedidas. Tras una semana llena de ingresospor el repechaje y sanciones como la de Andrea del Boca, uno de los jugadores tuvo que decir adiós a la casa más famosa del país: Eduardo Carrera.

La semana pasada, tras la salida de Danelik Galazan, se produjo el esperado “repechaje”, que supuso la entrada de 13 participantes: 9 flamantes ingresantes y 4 ex participantes.

Andrea del Boca en Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

Tras las primeras impresiones y cruces con los recién llegados, se llevó a cabo la gala de nominaciones, que dejó una placa conformada por Eduardo Carrera, Juan “Juanicar” Caruso, Cinzia Francischiello, Hanssen, Mariela y Stefany, más conocida como “Campanita”.

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Así las cosas, este domingo, Santiago del Moro procedió a bajar a traes participantes de la placa de nominados. El primero en ser salvado por el público fue Hanssen, a quien siguieron Mariela y Stefany.

Los participantes de Gran Hermano del 25 de mayo de 2026 (Fotos: captura Telefe)

De esdta manera, la placa quedó conformada por Eduardo Carrera, Juan “Juanicar” Caruso, y la recién vuelta Cinzia, que entró hace dos semanas tras la expulsión de Sol Abraham.

De estos tres participantes, el público salvó en primer lugar a Juanicar, con lo que la gala se definió entre Eduardo, uno de los favoritos del público y la venezolana Cinzia Francischiello.

En laúltima instancia, Santiago del Moro llamó a la escribana, que le trajo el sobre con el resultado de la votación del público, que eligió que Eduardo sea el nuevo eliminado de la casa.





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Participantes de Gran Hermano: Generación Dorada y Santiago del Moro (Foto: capturas Telefe)

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de Gran Hermano: Generación Dorada?

Los participantes eliminados de Gran Hermano Generación Dorada hasta el momento son: Martha “Divina Gloria” Goldsztern (abandono), Gabriel Lucero, Tomy Riguera, Carmiña Masi (expulsada), Carla «Carlota» Bigiliani, Nicolás «Nick» Sícaro, Kennys Palacios, Franco Poggio, Cinzia Francischiello, Lola Tomaszeuski (por voto y luego por expulsión), Jessica La Maciel, Martín Rodríguez, Brian Sarmiento, Daniela De Lucía, Grecia Colmenares, Lolo Poggio, Grecia Colmenares, Danelik Galazan y Eduardo Carrera.

¿Quiénes son los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada?

Andrea Del Boca, Emanuel Di Gioia, Lola Poggio, Carmiña Masi, Tomy Riguera, Jennifer “La Pincoya” Galvarini, Brian Sarmiento, Danelik Galazan, Manuel Ibero, Catalina “Titi” Tcherkaski, Gisela “Yipio” Pintos, Daniela de Lucía, Juani Car, Nicolás “Nick” Sicaro, Martha “Divina Gloria” Goldsztern, Gabriel Lucero, Jenny Mavinga, Eduardo Carrera, Solange Abraham, Martín Rodríguez, Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Kennys Palacios, Lola Tomaszeuski, Yanina Zilli, Nazareno Pompei, Luana Fernández, Franco Poggio, Carla “Carlota” Bigliani, Grecia Colmenares, Gladys “La Bomba” Tucumana, Tamara Paganini, Charlotte Caniggia, Sebastián Cola, Matías Hanssen, Juan Carlos “JC” López, Mariela Prieto, Nerea “Nenu” López, Leandro Nigro, Steffany Pereira y Tatiana “Tatiluna” Luna.

¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada?

La nueva edición de Gran Hermano puede verse de lunes a jueves desde las 22:15 por la pantalla de Telefe. Allí se emiten las galas, los debates y todas las instancias decisivas del reality conducido por Santiago del Moro. Además, la señal está disponible a través de distintos servicios de cable de todo el país.

Quienes quieran seguir la convivencia las 24 horas tienen la posibilidad de hacerlo mediante DGO, la plataforma de streaming de DirecTV. El servicio ofrece acceso permanente a la casa sin interrupciones y puede utilizarse desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV.

Otra opción para ver el reality es Prime Video, que incorpora las emisiones en simultáneo dentro de su catálogo. De esta manera, los usuarios también pueden acceder a los programas más tarde y reproducirlos cuando quieran.

A su vez, los canales oficiales de YouTube y Twitch de Streams Telefe complementan la cobertura diaria del programa. Allí participan figuras y streamers vinculados al ciclo, entre ellos La Tora Villar y Fefe Bongiorno, quienes reaccionan en vivo a todo lo que ocurre dentro de la casa.

¿En qué canal se puede ver Gran Hermano?

La ubicación de la señal depende de cada empresa prestadora de televisión. Estas son algunas de las opciones disponibles en la Argentina:

DirecTV: canales 123 y 1123 HD.

Cablevisión y Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canales 12 y 1001.

¿Cómo se vota a los nominados a abandonar la casa de Gran Hermano: Generación Dorada?

Para votar, hay que enviar GH al 9009 o ingresar al sitio oficial ghglobal.ar y seguir los pasos indicados para completar la elección.

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