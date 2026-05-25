María Fernanda Callejón volvió a hablar públicamente sobre el delicado vínculo con su ex marido, Ricky Diotto, y esta vez dio detalles del momento de acoso que asegura haber vivido junto a él.

La semana pasada, la actriz había contado en La Mañana con Moria que fue abusada sexualmente por el odontólogo, en el marco de la fuerte causa judicial que los enfrenta.

Su testimonio se conoció poco antes de que Diotto fuera condenado a cuatro meses de prisión en suspenso por “sometimiento y trato humillante” en una causa por violencia de género.

“Una persona que daña a la madre de su hija no puede ser buen padre. Un hombre que abusa sexualmente no quiere a nadie”, había lanzado Callejón, dejando en shock a Moria Casán en pleno vivo.

Ese mismo día, Ricky Diotto negó en Intrusos haber abusado de su expareja y madre de su hija, Giovanna.

María Fernanda Callejón acusó a Ricky Diotto de abuso sexual y contó el estremecedor episodio que vivió (eltrece)

María Fernanda Callejón acusó a Ricky Diotto de abuso sexual y relató el episodio: “Fue tremendo”

Este 25 de mayo, durante un mano a mano con la conductora, la panelista profundizó en el episodio y contó cómo habría ocurrido el hecho el día en que operaban a su hija Giovanna.

“El habitáculo del Hospital Austral era chiquito. Estaba mi hija, que me dice que le agarre la mano, y el padre estaba cerca de la puerta. También había una pediatra y él pasa por al lado mío y me toca ahí, como diciendo ‘esto es mío’. Lo hizo en presencia de nuestra hija y de la pediatra, pero lo hizo por atrás”, relató al aire.

María Fernanda Callejón acusó a Ricky Diotto de abuso sexual y contó el estremecedor episodio que vivió (eltrece)

Luego, describió cómo reaccionó inmediatamente después del episodio: “Solté a Giovanna y empecé a decirle ‘¿qué hiciste?’. ¡Fue tremendo! Salgo y le digo ‘andate’. Y apenas, por primera vez en años, me dice ‘perdón’”.

Según contó la actriz, esa respuesta la dejó completamente impactada. “Cuando me dice perdón, le digo ‘¿qué dijiste?’. ‘Perdón’. Yo quedé temblando. Nosotros estábamos separados y con un divorcio muy conflictivo”, concluyó.