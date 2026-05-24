El regreso de Andrea de Boca a Gran Hermano la semana pasada sorprendió a los televidentes, que tenían poca esperanza de volver a verla tras su durísimo accidente. Pero la actriz volvió sin alta médica total, y ahora se supo qué guion deberá seguir con Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero.

En su streaming de AM 650, Nacho Rodríguez contó que Andrea estaría percibiendo por su regreso “2.815.000 pesos diarios”, o sea casi el triple de lo que cobran la mayoría de las figuras a de esta edición. “Pero, además de todo eso, pidió estar comunicada con Borillo para tener contacto directo con la producción a través del confesionario”, agregó el periodista.

“Y además entró con un contrato fijo hasta la finalización del reality, porque algunos dijeron que hasta el 1° de agosto”, señaló el conductor. “Por más que ella se vaya, le siguen pagando hasta que termine el reality”, agregó Naiara Vecchio.

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“Si ella se quiere ir, se puede ir. Pero, ella tiene contrato hasta fin del reality, 31 de agosto”, recalcó el conductor. A su vez, Vecchio reveló que Gran Hermano y el abogado de Andrea, Juan Pablo Fioribello, mantuvieron una larga y tensa negociación durante las últimas semanas, en las que no faltaron las propuestas de terceros.

“Se habló de Israel, (…) o que la habían convocado para hacer cosas en Europa, y que la convencieron porque ella puso condiciones, como que no le enfoquen la cara cuando duerme, que trate de tener algunos planes privilegios. Como que le cuiden un poco la imagen como la diva que es”, agregó la periodista.

“Ella va a entrar a la casa de Gran Hermano para casar a Manu y a Lola”, reveló Nacho, y agregó: “Y Lola entró con el guion de que tenía que iniciar un romance con Manu. Le prometieron protagonismo hasta lograr el casorio”.

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