A menos de tres semanas para el arranque del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, la fiebre mundialista ya se siente en todos lados y Lionel Messi da que hablar, ¡y habla en inglés!

Este jueves, Shakira lanzó el videoclip oficial de Dai Dai, la canción que acompañará a la Copa del Mundo, y el detalle que nadie esperaba fue la participación de Messi.

El rosarino, que siempre confesó que le daba vergüenza hablar en otros idiomas y que se arrepiente de no haber estudiado de chico, sorprendió a todos sus seguidores con una breve pero contundente frase: “We are ready” (“Estamos listos”).

Lionel Messi en la final de la Copa del Mundo de fútbol entre Argentina y Francia. (Foto AP/Martin Meissner, archivo) Por: AP

El momento duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que las redes explotaran y los fanáticos del capitán argentino lo celebraran como un gol en la final.

El video de Shakira y la presencia de las estrellas del fútbol

En el videoclip, además de Messi, aparecen figuras de primer nivel que estarán en la próxima Copa del Mundo: Kylian Mbappé, Luis Díaz, Vinícius Jr., Rodri, Takefusa Kubo, Santiago Giménez, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Christian Pulisic, Harry Kane y Erling Haaland. Shakira agradeció especialmente a todos los futbolistas que se sumaron al proyecto y le dieron un toque único a la producción.

La artista colombiana volvió a ser protagonista de un Mundial con una canción que mezcla ritmos africanos y latinos, logrando una pieza global y multilingüe que ya es furor en las plataformas.

Un show histórico para la final del Mundial

La canción de Shakira llegó poco después de que se confirmara que la propia cantante, Madonna y el grupo de K-pop BTS encabezarán el primer show de medio tiempo en una final de la FIFA.

El espectáculo será el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, y promete ser uno de los eventos más impactantes en la historia de los Mundiales.