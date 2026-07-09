Así se prepara el sorprendente pastel de papas de Salvador Mazzocchi en sólo 5 pasos.

El pastel de papas es uno de los platos más tradicionales de la cocina argentina. Reconfortante, rendidor y perfecto para los días fríos, se convirtió en una de esas recetas que pasan de generación en generación y nunca fallan.

En esta oportunidad, el cocinero Salvador Mazzocchi le aporta su sello personal con un relleno de carne picada a cuchillo, un toque de vino tinto y una combinación de quesos que le da una textura mucho más cremosa y sabrosa.

Además, se trata de una preparación sencilla que puede resolverse en apenas cinco pasos, ideal para quienes quieren un almuerzo o cena abundante sin demasiadas complicaciones. El gratinado final en el horno le aporta ese dorado irresistible que convierte a este plato en un verdadero clásico.

Comensales 4 Ingredientes 700 gramos de carne (corte sugerido: roast beef).

gramos de carne (corte sugerido: roast beef). 2 cebollas picadas en brunoise.

cebollas picadas en brunoise. 200 gramos de cebolla de verdeo.

gramos de cebolla de verdeo. 2 dientes de ajo.

dientes de ajo. Un morrón rojo.

morrón rojo. 300 cc vino tinto.

cc vino tinto. Un kilo de papas.

kilo de papas. Sal, a gusto.

Pimienta, a gusto.

Nuez moscada, a gusto.

50 gramos de manteca.

gramos de manteca. 200 gramos de queso rallado.

gramos de queso rallado. 300 gramos de queso muzzarella.

Procedimiento

Picar la carne a cuchillo y sellarla en una sartén caliente. Incorporar las cebollas, el ajo y el morrón picado, y cocinar hasta que las verduras estén tiernas. Condimentar el relleno con sal, pimienta y ají molido. Agregar el vino tinto y cocinar unos minutos más para que se integren todos los sabores. Completar la preparación de la carne incorporando la parte verde de la cebolla de verdeo , los huevos picados y los quesos muzzarella y rallado. Preparar el puré de papas hirviendo las papas hasta que estén tiernas. Hacer un puré, sumar la manteca y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Armar el pastel de papas, colocando el relleno en una fuente, cubriendo con el puré y llevando al horno hasta que la superficie quede bien gratinada y dorada.

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