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Así se prepara el sorprendente pastel de papas de Salvador Mazzocchi en sólo 5 pasos

Una versión bien casera del clásico argentino que suma queso, vino tinto y un relleno lleno de sabor

Así se prepara el sorprendente pastel de papas de Salvador Mazzocchi en sólo 5 pasos.
Así se prepara el sorprendente pastel de papas de Salvador Mazzocchi en sólo 5 pasos. Foto: Cucinare TV

El pastel de papas es uno de los platos más tradicionales de la cocina argentina. Reconfortante, rendidor y perfecto para los días fríos, se convirtió en una de esas recetas que pasan de generación en generación y nunca fallan.

En esta oportunidad, el cocinero Salvador Mazzocchi le aporta su sello personal con un relleno de carne picada a cuchillo, un toque de vino tinto y una combinación de quesos que le da una textura mucho más cremosa y sabrosa.

Además, se trata de una preparación sencilla que puede resolverse en apenas cinco pasos, ideal para quienes quieren un almuerzo o cena abundante sin demasiadas complicaciones. El gratinado final en el horno le aporta ese dorado irresistible que convierte a este plato en un verdadero clásico.

Comensales
4

Ingredientes

  • 700 gramos de carne (corte sugerido: roast beef).
  • 2 cebollas picadas en brunoise.
  • 200 gramos de cebolla de verdeo.
  • 2 dientes de ajo.
  • Un morrón rojo.
  • 300 cc vino tinto.
  • Un kilo de papas.
  • Sal, a gusto.
  • Pimienta, a gusto.
  • Nuez moscada, a gusto.
  • 50 gramos de manteca.
  • 200 gramos de queso rallado.
  • 300 gramos de queso muzzarella.

Procedimiento

  1. Picar la carne a cuchillo y sellarla en una sartén caliente. Incorporar las cebollas, el ajo y el morrón picado, y cocinar hasta que las verduras estén tiernas.
  2. Condimentar el relleno con sal, pimienta y ají molido. Agregar el vino tinto y cocinar unos minutos más para que se integren todos los sabores.
  3. Completar la preparación de la carne incorporando la parte verde de la cebolla de verdeo, los huevos picados y los quesos muzzarella y rallado.
  4. Preparar el puré de papas hirviendo las papas hasta que estén tiernas. Hacer un puré, sumar la manteca y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
  5. Armar el pastel de papas, colocando el relleno en una fuente, cubriendo con el puré y llevando al horno hasta que la superficie quede bien gratinada y dorada.

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