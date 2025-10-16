El pastel de papas es un clásico indiscutido de la cocina argentina, el plato que evoca los sabores caseros. Esta receta propone una vuelta de tuerca innovadora que mantiene la base familiar, pero transforma el sabor del centro, logrando un pastel mucho más cremoso.

El secreto de este plato es doble. Por un lado, el relleno distinto, que reemplaza la carne por pollo y salsa blanca; y por el otro, la combinación de tres quesos (Mar del Plata, parmesano y queso fresco) que garantizan un centro que se deshace en la boca.

Ingredientes para pastel de papas 3 quesos

2 tazas de puré de papas.

2 cebollas en juliana.

2 pechugas de pollo picadas bien chiquitas.

Un morrón rojo.

3 cdas de manteca.

200 cc de leche.

100 cc de queso blanco.

100 g de queso Mar del Plata.

50 g de queso parmesano rallado.

100 g de queso fresco.

Para gratinar

100 g de pan rallado.

2 cdas de manteca.

50 g de queso rallado.

Una cda de perejil picado.

Un diente de ajo picado.

La receta para hacer un pastel de papas, pollo, salsa blanca y quesos. Cucinare.TV

Procedimiento

Para gratinar

Derretir la manteca y dorar allí el pan rallado junto con el ajo y el perejil. Enfriar, una vez frío agregar el queso rallado.

Para el relleno

Dorar la cebolla en la manteca y agregar el pollo. Desglazar con el vino blanco, salpimentar y dejar reducir completamente el líquido. Agregar la harina y cocinar unos minutos, luego agregar la leche. Cocinar unos minutos y agregar los quesos, derretir ligeramente. Disponer una base de puré en la base de una fuente de horno y mesa. Arriba la preparación de pollo y cubrir con la preparación de pan rallado y queso. Gratinar hasta dorar.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/