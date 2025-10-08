Hay platos que, con solo verlos, nos transportan directamente a la cocina de la abuela. El salpicón de ave es uno de ellos. Aunque a simple vista pueda confundirse con una ensalada de verduras y pollo, es mucho más que eso.
Es una receta completa, llena de texturas y sabores, que resuelve cualquier almuerzo o cena con su frescura y contundencia. Este plato tradicional tiene la magia de unir ingredientes simples (como pollo, papa y huevo) para crear una preparación irresistible.
Ingredientes para salpicón de ave
- Un litro de caldo de gallina.
- 2 pechugas de pollo deshuesado y sin piel.
- 2 huevos duros en cuartos.
- 200 g de papas en ruedas.
- 2 tomates en gajos.
- ½ pimiento colorado en bastones.
- Una cebolla en aros delgados.
- 300 g de lechuga.
- Una cda de perejil picado.
Para la vinagreta
- 2 cdas de jugo de limón.
- Una cda de aceto balsámico.
- Sal fina y pimienta negra molida, a gusto.
- 9 cdas de aceite de oliva.
- 100 g de mayonesa.
Procedimiento
- Preparar un caldo concentrado de gallina.
- Cuando rompa el hervor, cocinar las pechugas de pollo, deshuesadas y sin piel durante unos 20 minutos.
- Luego retirar del caldo y dejar enfriar, para cortar en delgadas tiras antes de servir.
- Mientras tanto, en el mismo caldo, hervir los huevos durante 9 minutos, luego retirarlos del caldo y sumergirlos en agua fría para detener su cocción. Pelarlos y cortarlos en cuartos.
- También en el mismo caldo, cocinar las papas peladas y cortadas en discos de unos dos centímetros de grosor.
- Al cabo de unos 10 minutos, comprobar que estén tiernas, retirarlas del caldo y sumergirlas en agua helada para detener su cocción.
- Cortar los tomates en gajos, los pimiento en bastones, pelar la cebolla y cortarla en aros delgados.
- Lavar, seleccionar y secar las hojas de lechuga.
- Hacer una vinagreta colocando en un bowl el jugo de limón y el aceto balsámico junto con sal y pimienta y batir un poco para que se disuelva la sal.
- Luego incorporar el aceite de oliva mientras se sigue batiendo para que éste se emulsione con el limón y el vinagre.
