Hay platos que, con solo verlos, nos transportan directamente a la cocina de la abuela. El salpicón de ave es uno de ellos. Aunque a simple vista pueda confundirse con una ensalada de verduras y pollo, es mucho más que eso.

Es una receta completa, llena de texturas y sabores, que resuelve cualquier almuerzo o cena con su frescura y contundencia. Este plato tradicional tiene la magia de unir ingredientes simples (como pollo, papa y huevo) para crear una preparación irresistible.

Ingredientes para salpicón de ave

Un litro de caldo de gallina.

2 pechugas de pollo deshuesado y sin piel.

2 huevos duros en cuartos.

200 g de papas en ruedas.

2 tomates en gajos.

½ pimiento colorado en bastones.

Una cebolla en aros delgados.

300 g de lechuga.

Una cda de perejil picado.

Para la vinagreta

2 cdas de jugo de limón.

Una cda de aceto balsámico.

Sal fina y pimienta negra molida, a gusto.

9 cdas de aceite de oliva.

100 g de mayonesa.

La presentación habitual del salpícón de ave. Foto: Cucinare.TV.

Procedimiento

Preparar un caldo concentrado de gallina. Cuando rompa el hervor, cocinar las pechugas de pollo, deshuesadas y sin piel durante unos 20 minutos. Luego retirar del caldo y dejar enfriar, para cortar en delgadas tiras antes de servir. Mientras tanto, en el mismo caldo, hervir los huevos durante 9 minutos, luego retirarlos del caldo y sumergirlos en agua fría para detener su cocción. Pelarlos y cortarlos en cuartos. También en el mismo caldo, cocinar las papas peladas y cortadas en discos de unos dos centímetros de grosor. Al cabo de unos 10 minutos, comprobar que estén tiernas, retirarlas del caldo y sumergirlas en agua helada para detener su cocción. Cortar los tomates en gajos, los pimiento en bastones, pelar la cebolla y cortarla en aros delgados. Lavar, seleccionar y secar las hojas de lechuga. Hacer una vinagreta colocando en un bowl el jugo de limón y el aceto balsámico junto con sal y pimienta y batir un poco para que se disuelva la sal. Luego incorporar el aceite de oliva mientras se sigue batiendo para que éste se emulsione con el limón y el vinagre.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/