El próximo 1 de mayo marcará un punto de inflexión en su carrera: Greta formará parte del lineup de Mandarine Park, allí compartirá cabina con referentes internacionales como Eric Prydz y Colyn, en lo que será su debut en este escenario de gran escala.

En una escena electrónica argentina cada vez más nutrida y competitiva, nuevos nombres comienzan a consolidarse con identidad propia. Entre ellos, Greta Meier emerge como una de las figuras con mayor proyección dentro del universo progressive, combinando sensibilidad artística, curaduría musical y una presencia escénica que no pasa desapercibida.

La trayectoria de Greta no es casual ni improvisada. A lo largo de los últimos años ha construido un recorrido sólido, presentándose en escenarios destacados y compartiendo cabina con artistas de renombre como ARTBAT, John Digweed, Hernán Cattáneo, Guy J, Nick Warren y Franky Wah, entre otros. Este recorrido no solo habla de su crecimiento, sino también de su capacidad para integrarse a una escena global exigente.

Su propuesta artística se distingue por una notable curaduría musical y una sensibilidad particular para construir atmósferas que generan conexión emocional con el público. Con una identidad sonora elegante y coherente, Greta logra amalgamar distintos matices del progressive, incorporando elementos inesperados que aportan frescura y dinamismo a cada set. Lo extravagante aparece como un sello distintivo, no desde el exceso, sino desde la capacidad de sorprender y mantener en constante movimiento a la audiencia.

El mismo día de su presentación en Mandarine Park, la DJ también se presentará como artista principal en The Bow, reafirmando un presente artístico intenso y en plena expansión. Esta doble participación no solo evidencia su versatilidad, sino también el momento clave que atraviesa dentro de su carrera.

Durante el último año, Greta Meier ha sumado hitos significativos, como su debut en Mandarine Tent —antesala del propio Mandarine Park— y su segunda participación en el Ultra Music Festival Argentina, uno de los eventos más importantes del país dentro de la música electrónica.

Con nuevos proyectos en camino y una agenda cada vez más ambiciosa, Greta Meier se posiciona como una de las nuevas promesas del progressive a nivel internacional. Su crecimiento sostenido y su búsqueda constante de una identidad sonora propia la colocan en el radar de una escena que no deja de reinventarse, pero que siempre está en busca de artistas capaces de dejar huella.