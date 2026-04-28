El reconocido músico, compositor y productor argentino Gustavo Santaolalla llega con su esperado Ronroco Tour al Teatro Colón el próximo 21 de septiembre a las 20:30 hs.

Durante 2024 y 2025, Santaolalla presentó este tour en Europa y Asia, y en 2026 desembarca en Latinoamérica con una parada especial en su país natal.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de TuEntrada.com y en la web oficial del teatro.

A 25 años de su creación, Ronroco regresa no como una pieza del pasado, sino como una obra viva.

Entradas Ronroco Tour en el Teatro Colón

A 25 años de su lanzamiento, el emblemático álbum Ronroco regresa como una obra viva que continúa expandiendo su significado. Publicado en 1998, este trabajo no solo redefinió el lenguaje musical de Santaolalla, sino que inauguró un universo sonoro propio, donde lo ancestral y lo contemporáneo conviven en perfecta armonía.

Gustavo Santaolalla y su banda

Figura central de la música contemporánea, Gustavo Santaolalla es uno de los artistas latinoamericanos más influyentes a nivel global. Con más de cinco décadas de trayectoria, ha sido distinguido con dos premios Oscar a Mejor Banda Sonora Original por Brokeback Mountain y Babel, además de múltiples premios Grammy y Latin Grammy.

Su obra también dejó una huella profunda en el universo audiovisual, siendo el creador de la música de The Last of Us, consolidando su capacidad de narrar desde lo minimalista y emocional.

Datos del show: