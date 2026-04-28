El estudio de La Mañana con Moria se llenó de ternura y risas cuando Dante Ortega visitó a Moria Casán y protagonizó un momento que nadie esperaba. El joven artista, hijo de Guillermina Valdés, se animó a hablar de todo: su carrera, su relación con Marcelo Tinelli y hasta de los comentarios que recibe en redes sociales.
Pero fue una frase la que desató la sorpresa y el desparpajo de la conductora. Desde el primer minuto, Moria no ocultó su fascinación por Dante: “Mi amor, es súper tierno, te amo. Qué chico encantador. Tenés una cara de cine, podés tener una carrera hermosa, sos muy angelado, sos carismático y muy simpático”.
La charla avanzó con complicidad y humor. Moria fue al hueso y le preguntó por su vínculo con Marcelo Tinelli: “¿Es verdad que Marcelo Tinelli te sigue hablando? ¿Cuál es tu relación con él?”, a lo que Dante respondió sin vueltas: “Re buena. Yo con Marcelo tengo la mejor, de hecho fue el primero que me dio laburo. Primero que va a ser familia siempre por Lorenzo. Y le voy a estar agradecido por todas las oportunidades que me dio”.
Fue entonces cuando contó cómo fue su paso por el “Cantando” y lanzó una frase que dejó resonando a Casán:“Yo ayudaba a los equipos a afinar, a cantar las canciones. Marcelo me ofreció también cantar, ser parte de un equipo, pero yo dije, no, todavía no soy conocido, me lo quiero ganar de a poco. No me sentía muy preparado. Entonces dije, vamos por detrás”.
La frase “vamos por detrás” disparó la picardía de Moria, que no dejó pasar el doble sentido: “Guau. Guau. Vamos por detrás. Qué sintomático”.
“Ay, recién me doy cuenta, hay que tener cuidado con el doble sentido. Todo lo que entra tiene que salir”, volvió a bromear el hijo de Guille.
QUÉ DIJO DANTE ORTEGA DEL BULLYING EN REDES SOCIALES
En un momento más íntimo, Moria le preguntó a Dante si alguna vez sintió bullying por hablar abiertamente de su sexualidad:“¿Has sentido bullying?“.
Dante fue sincero:“Sí. En las redes a veces hay como un hostigamiento. Pero ayer fue la primera vez que me reí porque, por ejemplo, una seguidora medio odiadora me puso… ‘Tirás un lubricante y no llega al piso’. Y yo dije, bueno, pero contame algo que no sepamos, ¿entendés?”.
