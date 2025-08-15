En medio de la repercusión por la condena de Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual agravado, Dante Ortega, hijo de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo a Julieta Prandi.

El joven, sobrino de Emanuel Ortega —actual pareja de la modelo—, compartió una historia en Instagram en la que expresó su emoción por el fallo judicial: “Admiración por vos, @jprandi. Ojalá todas las mujeres que pasan por estas situaciones sean escuchadas”.

LA RESPUESTA DE JULIETA PRANDI A DANTE ORTEGA

La respuesta de Julieta Prandi no tardó en llegar. Reposteó la publicación y agradeció el gesto con un mensaje contundente: “Gracias, Dante, yo deseo lo mismo. Justicia para todas”, acompañado de un emoji de corazón rojo.