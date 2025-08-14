La pregunta de Analía Franchín sobre la posibilidad de que Claudio Contardi obtenga prisión domiciliaria para poder criar a su beba de menos de un mes enfureció a Julieta Prandi, y tras el escandaloso cruce en vivo las dos salieron a reafirmar sus posturas, y además se supo cuándo nació la mala onda.

“Sentí cero empatía y por eso reaccioné como pude. No se me puede pedir a mí, después de 20 años de calvario y cinco años de Justicia, que me ponga en el lugar de la nueva esposa y de su hija”, afirmó Prandi en diálogo con Los Profesionales de Siempre.

“¿Quién se puso en mis zapatos todo este tiempo? Es un violador que tiene que estar preso. Nada más", continuó antes de ingresar a La 100.

Al final, Julieta respondió a la pregunta original de Franchín: “Me parece una ridiculez que con una sentencia de 19 años, más que demostrado en un juicio (su delito), con pruebas y testigos, creo que no le pueden dar ninguna tobillera. Tiene que ir preso, en la cárcel”.

FRANCHÍN JUSTIFICÓ SU PREGUNTA A PRANDI

“No creo que haya estado desubicada la pregunta. Ella es mamá protegió mucho a sus hijos, los protege claramente de un ser nefasto. Entonces, el argumento que él utiliza es que va a pedir la domiciliaria por el tema de que tiene una bebé”, justificó Analía.

Julieta Prandi tras la condena a su exmarido (Foto: captura de TN).

Aunque admitió que era imposible que Prandi pudiera reaccionar de otra forma y trató de rectificarse con una firme postura contra Contardi: “Yo prefiero no verlo nunca más, ni siquiera tras las rejas, chicos. Porque para mí es un ser irrecuperable”.

DE DÓNDE SE CONOCEN ANALÍA FRANCHÍN CON JULIETA PRANDI

“Nosotras trabajamos juntas hace 20 años, chicos. Y la verdad que las escenas que compartíamos eran muy pocas y no tengo ningún mal recuerdo en ese momento. Y nunca más la volví a ver”, explicó Analía.

Es que Analía Franchín y Julieta Prandi compartieron el elenco de Poné a Francella.