Julieta Prandi reaccionó con dureza contra Analía Franchín en diálogo con A la Barbarossa, luego de que la panelista le pidiera que se pusiera en el lugar de la actual pareja de Claudio Contardi.

La modelo, que viene denunciando públicamente situaciones de extrema violencia y maltrato, no ocultó su enojo y dejó claras sus razones.

Todo comenzó cuando Franchín le dijo: “Vos tenés hijos con él y él tiene hijos con otra, creo que es muy difícil ponerse en el lugar de esa mamá con una beba de 20 días. En ese sentido, ¿vos estarías de acuerdo con que le den la domiciliaria para paternar a esa nena?”.

La conductora, visiblemente molesta, contestó: “Me cuesta responderte, Analía, porque siempre tu empatía conmigo fue cero. Sos la única en esa mesa que me está pidiendo que me ponga en la piel de esa familia. ¿Quién se puso en mi lugar tantos años?”.

Analía Franchín en A la Barbarossa (Foto: captura de Telefé).

“Me sorprende que tu único interés sea hablar de lo bien que lo defiende este nuevo abogado o que digas ‘pobre la nueva esposa’. No tengo por qué ponerme a pensar en esa familia. Pienso que este ser nefasto tuvo una beba solo para tener este recurso”, remarcó Prandi contundente.

“Yo conozco de quién estoy hablando, lo padecí 20 años. Te puedo decir que hasta eso está calculado en su vida. Tengo que ponerme a pensar en mí. Les agradezco la comunicación pero voy a dejar esto acá”, agregó y Analía la interrumpió: “Te pido disculpas, yo estaba pensando en esa bebita”.

Pero Prandi reafirmó su postura: “Por favor te lo pido, pasé un infierno. Te puedo caer más o menos simpática, ¿en dónde me querés poner a pensar en esa bebita? No tengo nada contra esa nena”.

JULIETA PRANDI EXPLICÓ POR QUÉ SE PERDIÓ LA LECTURA DE LA SENTENCIA A CLAUDIO CONTARDI

Julieta Prandi explicó en diálogo con la prensa por qué se perdió la sentencia a Claudio Contardi, quien fue condenado a 19 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana.

“Estaban mis papás, mis amigos, mi psicóloga, y la verdad es que no llegué, dicen que duró cinco minutos la lectura, yo quería estar, me enteré en la camioneta, sigo con botón antipánico”, dijo la modelo.

Entonces, la conductora opinó sobre la condena a su exmarido: “19 años es una pena ejemplar, podría ser más, de por vida, pero lo importante es que hoy la justicia decidió detenerlo y llevarlo preso. Siento que hoy empiezo a vivir”.

“Esta es la segunda etapa de mi vida en la que yo puedo ser feliz, hay un antes y un después, empezar a vivir,poder salir a la calle y no estar mirando a todos lados si hay un auto sospechoso, si apareció alguien a buscar a mis hijos”, cerró Julieta emocionada.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.