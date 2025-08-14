Emanuel Ortega utilizó sus redes sociales para responder con dureza a Nicolás Márquez, el escritor y biógrafo oficial de Javier Milei, quien cuestionó la condena a 19 años de prisión que recibió Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, por abuso sexual agravado.

En una historia publicada en Instagram, el músico comenzó su descargo dirigiéndose a “un tal Nicolás Márquez Noriega” y calificó sus palabras como “alarmantemente retrógradas, machistas y repugnantes”.

“Lo primero que me genera es lástima. Lo segundo… es ganas de cag… bien a trompadas”, lanzó sin filtros.

Ortega subrayó que no solo defendía a su pareja, sino también a “una víctima de las peores aberraciones que una mujer puede soportar”.

Emanuel Ortega defendió a Prandi. Credito: Instagram/@emanuelortega1

El cantante invitó al escritor a “llamarse a silencio” y, si no lo hacía, a decirle sus comentarios “en la cara”.

“La próxima vez que elija abrir la boca, piénselo mejor. Y si no le da para pensar mejor, simplemente no diga nada”, concluyó.

QUÉ DIJO NICOLÁS MÁRQUEZ SOBRE LA CONDENA A CLAUDIO CONTARDI

El escritor había publicado en X un mensaje en el que ponía en duda la denuncia de Julieta Prandi, preguntándose cómo podía “vivir secuestrada” durante años sin escapar, y asegurando que “cualquier mujer con cierto nivel cultural” se separaría y denunciaría de inmediato.

Incluso insinuó que el testimonio de Ortega podía estar motivado por celos.

El posteo de Nicolás Márquez sobre la denuncia de Julieta Prandi a Claudio Contardi (Foto: X @NickyMarquez1)

Tras recibir una fuerte ola de críticas, Márquez eliminó el tuit. Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana ratificó la declaración de la modelo y encontró culpable a Contardi de abuso sexual agravado con acceso carnal en un contexto de violencia de género.