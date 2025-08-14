Emanuel Ortega utilizó sus redes sociales para responder con dureza a Nicolás Márquez, el escritor y biógrafo oficial de Javier Milei, quien cuestionó la condena a 19 años de prisión que recibió Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, por abuso sexual agravado.
En una historia publicada en Instagram, el músico comenzó su descargo dirigiéndose a “un tal Nicolás Márquez Noriega” y calificó sus palabras como “alarmantemente retrógradas, machistas y repugnantes”.
“Lo primero que me genera es lástima. Lo segundo… es ganas de cag… bien a trompadas”, lanzó sin filtros.
Ortega subrayó que no solo defendía a su pareja, sino también a “una víctima de las peores aberraciones que una mujer puede soportar”.
El cantante invitó al escritor a “llamarse a silencio” y, si no lo hacía, a decirle sus comentarios “en la cara”.
“La próxima vez que elija abrir la boca, piénselo mejor. Y si no le da para pensar mejor, simplemente no diga nada”, concluyó.
QUÉ DIJO NICOLÁS MÁRQUEZ SOBRE LA CONDENA A CLAUDIO CONTARDI
El escritor había publicado en X un mensaje en el que ponía en duda la denuncia de Julieta Prandi, preguntándose cómo podía “vivir secuestrada” durante años sin escapar, y asegurando que “cualquier mujer con cierto nivel cultural” se separaría y denunciaría de inmediato.
Incluso insinuó que el testimonio de Ortega podía estar motivado por celos.
Tras recibir una fuerte ola de críticas, Márquez eliminó el tuit. Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana ratificó la declaración de la modelo y encontró culpable a Contardi de abuso sexual agravado con acceso carnal en un contexto de violencia de género.