Julieta Prandi habló con la prensa tras conocerse la condena de 19 años a Claudio Contardi y explicó por qué sus hijos en común no volvieron a verlo: “Ellos no quieren verlo y fue comprobado por el servicio de la niñez".

“A ellos se les hizo un montón de entrevistas con psicólogos de la Justicia y por voluntad de los menores no lo ven y nadie puede obligar a un menor a revincularse si ello no lo desean. Ellos son libres, si quisieran verlo pueden hacerlo, nunca les prohibí" , remarcó la modelo.

Julieta Prandi (Foto: captura de TN).

Entonces, la conductora cerró: “Solo es su padre biológico, pero nunca se acercó, ni hizo nada por preveer su eduación, alimentos, cuidado, es violento y mis hijos han contado eso. Ellos están en crisis, están cayendo, el más grande sobre todo está entendiendo la gravedad de los hechos. No hay otra causa".

JULIETA PRANDI EXPLICÓ POR QUÉ SE PERDIÓ LA LECTURA DE LA SENTENCIA A CLAUDIO CONTARDI

Julieta Prandi explicó en diálogo con la prensa por qué se perdió la sentencia a Claudio Contardi, quien fue condenado a 19 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana.

“Estaban mis papás, mis amigos, mi psicóloga, y la verdad es que no llegué, dicen que duró cinco minutos la lectura, yo quería estar, me enteré en la camioneta, sigo con botón antipánico”, dijo la modelo.

Julieta Prandi tras la condena a su exmarido (Foto: captura de TN).

Entonces, la conductora opinó sobre la condena a su exmarido: “19 años es una pena ejemplar, podría ser más, de por vida, pero lo importante es que hoy la justicia decidió detenerlo y llevarlo preso. Siento que hoy empiezo a vivir”.

“Esta es la segunda etapa de mi vida en la que yo puedo ser feliz, hay un antes y un después, empezar a vivir,poder salir a la calle y no estar mirando a todos lados si hay un auto sospechoso, si apareció alguien a buscar a mis hijos”, cerró Julieta emocionada.

