Al mismo tiempo en que Claudio Contardi fue encontrado culpable de abuso sexual agravado en reiteradas ocasiones, y daño a la salud contra Julieta Prandi, el empresario gastronómico despidió al abogado que lo defendió en el juicio y contrató otro que prometió apelar.

En diálogo con TN, el letrado Fernando Sicilia adelantó cuál será la estrategia para revertir la condena a 19 años y la inmediata prisión que dictó el Tribunal Oral Criminal N° 2 de Zárate-Campana.

“En primer lugar, lo que se realiza en estas situaciones es presentar un habeas corpus reparador”, afirmó el matriculado en referencia a la garantía de gozar de libertad hasta que el fallo quede firme, ya que considera que “siempre se mantuvo a derecho”.

Sicilia contó que tiene una semana de plazo para reservarse el recurso de queja, y tres semanas para analizar el expediente y presenatr sus planteos al tribunal de alzada.

LAS OTRAS MEDIDAS QUE PREPARA EL NUEVO ABOGADO DE CLAUDIO CONTARDI

Al igual que esta semana protestó Claudio Nitzcamer, el abogado anterior, Sicilia insistirá: “En segundo término, conocer los motivos por los cuales no pudo acceder al juicio por jurados”.

“Por qué no pudo presentar prueba”, continuó.

“Y por qué no se postergó la audiencia, porque supuestamente le renuncia el abogado una semana antes del juicio, le designan un defensor oficial y después designan un nuevo colega. Es un estado de indefensión y está previsto en el 812, que tiene que tener el tiempo y los medios para ejercer la defensa”, cerró el flamante abogado de Claudio Contardi.