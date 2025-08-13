Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por violación a Julieta Prandi este miércoles y en Puro Show revelaron un dato del look y la actitud del acusado mientras estaba sentado en la sala frente al Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana.
“Me llamó la atención que Contardi está con mismo buzo celeste con el que vino el primer día para el jucio, está igual, sentado en la misma silla, con la misma actitud, cabizbajo”, relató Walter Leiva sobre el ex de Prandi.
Cabe recordar que el fiscal había requerido una pena de 20 años, mientras que la querella solicitó 50, y finalmente la condena fue por 19 años. El imputado quedó inmediatamente detenido.
QUÉ DIJO GUILLERMO FRANCELLA DEL JUICIO DE JULIETA PRANDI A CLAUDIO CONTARDI
Guillermo Francella habló en Puro Showsobre el juicio de Julieta Prandi a Claudio Contardi por violación y se solidarizó con la actriz con quien compartió elenco en Poné a Francella.
“Fue una semana muy dura para Julieta Prandi... el miércoles se sabe la sentencia”, le comentó el cronista y el actor dijo: “Sí, pobrecita, muy dura, todas las bendiciones del mundo para ella, es un ser humano hermoso”.
“No se merece lo que ha vivido y aparte todos desconocíamos lo que estaba viviendo, a ese nivel, que sea lo mejor para ella, pobrecita, lo único que te puedo decir”, remarcó el reconocido artista.
