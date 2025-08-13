Claudia Caballero, la madre de Julieta Prandi, acudió junto a su esposo al tribunal de Zárate Campa para acompañar a su hija en el día en que la Justicia dará a conocer la sentencia contra Claudio Contardi, denunciado por abuso sexual, psicológico y de poder por su exesposa.

Foto: captura de pantalla de América.

“En este momento tenemos toda la expectativa, toda la ansiedad, pero confiamos en la Justicia de este tribunal”, dijo Caballero ante el micrófono de Lape Club Social.

Y agregó: “A la salida hablaremos; espero que se vaya detenido”.

Sobre los días previos al fallo, Cristina detalló: “Todos estos días estuvimos mal. Gracias a Dios contamos con seguridad. Julieta está nerviosa, como nosotros, que somos sus padres”.

Y cerró con énfasis: “Contardi es una persona muy peligrosa. Espero que vaya detenido”.

Foto: captura de pantalla de América.

EL CONTUNDENTE PEDIDO DE EMANUEL ORTEGA A LA JUSTICIA

“Gracias a ustedes por apoyarla a ella. Están mandándole un mensaje a miles de mujeres que necesitan que este día cambie para bien las cosas”, le dijo Emanuel al notero de Desayuno Americano, a bordo de su camioneta, listo para llevar a Prandi a Tribunales.

Con contundencia, el cantante continuó: “Es la oportunidad que tiene la justicia de nuestro país para dar vuelta la página y empezar a escribir una nueva”.

“Hay un montón de personas víctimas de violencia, no solo de género, que están esperando sentirse amparadas”, afirmó Ortega, acompañando a su novia en este doloroso proceso contra su exmarido, Claudio Contardi.

Línea 144 - Atención a víctimas de violencia de género. Las 24 horas, los 365 días del año.