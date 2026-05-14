Dante Spinetta pasó por Otro Día Perdido para presentar su nuevo disco, Día 3, pero terminó recordando una inesperada anécdota con Lenny Kravitz que desató risas y sorpresa en el estudio.

Todo surgió cuando Mario Pergolini sacó a la luz una vieja historia vinculada al cantante estadounidense y a Majo Carnero, exesposa de Dante y madre de sus hijos Brando y Vida.

“¿Lenny Kravitz no te quiso virlar a tu novia? Lenny mide esto”, lanzó Pergolini entre risas, mientras comparaba la estatura del músico con la de Lali Espósito.

Lejos de esquivar el tema, Dante confirmó la situación y recordó el incómodo momento que vivió cara a cara con uno de sus ídolos.

Dante Spinetta contó cómo reaccionó cuando Lenny Kravitz quiso seducir a su esposa (captura de eltrece)

Dante Spinetta contó cómo reaccionó cuando Lenny Kravitz quiso seducir a su esposa

Mario Pergolini: -¿Lenny Kravitz no te quiso virlar a tu novia? Lenny mide esto (nada). Lali Espósito es más alta que Lenny Kravitz.

Dante Spinetta: -Es verdad, lo voy a saludar y...

Mario: -Y miraste para abajo...

Dante: -No, no seas bolu... Lenny es un ídolo total, pero en ese momento empezó a chequear a mi esposa. En ese momento estábamos casados, es la mamá de mis hijos. Fue como “hi, Dante”. Y la empezó a mirar a María y yo como “ey, amigo”. “My wife”, le dije.

Mario: -¿Sos celoso?

Dante: -Lo normal.

Mario: -No hay normalidad.

Dante: -Es verdad, no hay normalidad...