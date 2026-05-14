Con el paso del tiempo, los tuppers y recipientes de plástico suelen adquirir un tono amarillento difícil de sacar. Las manchas de salsa, el aceite, el microondas y hasta el detergente pueden deteriorar el material y hacer que luzca viejo, incluso aunque esté limpio.

Sin embargo, existen algunos trucos caseros muy efectivos para blanquear los plásticos amarillentos y devolverles mejor aspecto sin necesidad de tirarlos.

Cómo blanquear tuppers amarillentos

Bicarbonato y vinagre

Es uno de los métodos más usados para remover manchas y olores.

Cómo hacerlo:

Colocá dos cucharadas de bicarbonato dentro del recipiente.

Sumá un chorrito de vinagre blanco.

Dejá actuar entre 15 y 20 minutos.

Frotá con una esponja suave y enjuagá.

La combinación ayuda a despegar grasa acumulada y aclarar el plástico.

Limón para quitar manchas y olor

El limón funciona como blanqueador natural y además elimina aromas fuertes.

Paso a paso:

Cortá un limón al medio.

Frotalo directamente sobre las manchas.

Dejá reposar al sol durante una hora.

Lavá normalmente.

El sol potencia el efecto aclarador del limón.

Agua oxigenada para manchas difíciles

Cuando el plástico está muy amarillento, este truco puede ayudar bastante.

Cómo usarla:

Mezclá agua tibia con un poco de agua oxigenada de 10 volúmenes.

Sumergí el recipiente durante algunas horas.

Luego lavalo bien con detergente.

Un consejo clave: evitar el microondas

Muchos recipientes se manchan más rápido por recalentar salsas o comidas con aceite en el microondas. Si podés, usá recipientes de vidrio para calentar alimentos y reservá los plásticos solo para guardar comida.

Además, secarlos completamente antes de taparlos ayuda a evitar malos olores y manchas permanentes.