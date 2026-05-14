Se estrenó Anastasia, el Musical en el Teatro Astral con Minerva Casero, Iñaki Aldao y Fernando “Pichu” Straneo y desde Ciudad te mostramos las fotos de todos los famosos que dijeron presente en la función de prensa del último miércoles.

Nazareno Casero, hermano de la protagonista de la obra, fue uno de los que asistió, así como también, la protagonista de Margarita, Mora Bianchi, Muna Pauls Cherri con su novio,y la conductora de Mshow, Gabriela Sobrado.

Gege Neumann, Adabel Guerrero, Marcelo de Bellis y Cami también fueron y posaron para nuestras cámaras con sus hijas, Sabrina Caballo, José María Muscari, Agustín Sullivan, entre otras celebridades.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DEL MUSICAL ANASTASIA

Gabriela Sobrado en el estreno del musical Anastasia (Foto: Movilpress).

Gege Neumann y su hija en el estreno del musical Anastasia (Foto: Movilpress).

Mora Bianchi en el estreno del musical Anastasia (Foto: Movilpress).

Adabel Guerrero y su hija en el estreno del musical Anastasia (Foto: Movilpress).

Marcelo de Bellis y su hija en el estreno del musical Anastasia (Foto: Movilpress).

Mariana Seligmann en el estreno del musical Anastasia (Foto: Movilpress).

Nazareno Casero en el estreno del musical Anastasia (Foto: Movilpress).

Agustín Sullivan en el estreno del musical Anastasia (Foto: Movilpress).

Sabrina Carballo en el estreno del musical Anastasia (Foto: Movilpress).

Muna Pauls Cherri y su novio en el estreno del musical Anastasia (Foto: Movilpress).

Campi y su hija en el estreno del musical Anastasia (Foto: Movilpress).

José María Muscari en el estreno del musical Anastasia (Foto: Movilpress).

Héctor Maugeri en el estreno del musical Anastasia (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.