Se estrenó Anastasia, el Musical en el Teatro Astral con Minerva Casero, Iñaki Aldao y Fernando “Pichu” Straneo y desde Ciudadte mostramos las fotos de todos los famosos que dijeron presente en la función de prensa del último miércoles.
Nazareno Casero, hermano de la protagonista de la obra, fue uno de los que asistió, así como también, la protagonista de Margarita, Mora Bianchi, Muna Pauls Cherri con su novio,y la conductora de Mshow, Gabriela Sobrado.
Gege Neumann, Adabel Guerrero, Marcelo de Bellis y Cami también fueron y posaron para nuestras cámaras con sus hijas, Sabrina Caballo, José María Muscari, Agustín Sullivan, entre otras celebridades.