Gran Hermano sumó un nuevo escándalo cuando Catalina Gorostidi confesó que mantuvo un encuentro íntimo con Brian Sarmiento mientras Danelik todavía participaba en el reality. La revelación se produjo durante una transmisión en vivo del ciclo All Access, donde la ex participante de la edición 2023 no dudó en exponer detalles de la relación.

Gorostidi relató que estuvo con el futbolista cuando él ya había salido de la casa, pero que en ese momento le aseguró que no estaba en pareja con Danelik, con quien inició una convivencia la semana pasada. “Yo estuve con Brian cuando Danelik estaba dentro de la casa. A mí me dijo que no estaba con Danelik”, afirmó, una y otra vez ante las insistentes preguntas del panel.

Brian Sarmiento y Danelik (Foto: Instagram @danelikstar)

“Cuando Brian salió de la casa yo estuve con Brian, pero él me dijo que no estaba con Danelik. Bueno, ¿qué querés? Cuando ella vino acá le tuve que mentir, bol#$%. Hoy estoy de mal humor, perdón”, lanzó Catalina ante la sorpresa de todos en el estudio.

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La reacción del conductor Tucu López y del resto del equipo fue de total desconcierto. Nadie podía creer lo que estaba escuchando y López llegó a preguntarle varias veces si hablaba en serio, pensando que se trataba de una broma.

La declaración de Gorostidi no tardó en generar repercusión en redes sociales, donde se multiplicaron los comentarios sobre la supuesta infidelidad de Sarmiento. Muchos usuarios recordaron los antecedentes del futbolista en otras relaciones y pusieron en duda la versión de que todo fue un acting, como intentó aclarar la propia Cata después de la polémica.

Brian Sarmiento y Danelik (Foto: Instagram @danelikstar)

A pesar de que Gorostidi luego sugirió que su confesión había sido parte de una actuación, la mayoría no le creyó y el tema siguió creciendo. El escándalo volvió a poner a Sarmiento en el centro de la escena mediática, no solo por su vínculo con Danelik sino también por los rumores que lo rodean desde hace tiempo.

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