Cande Molfese contó cómo son sus primeros meses de embarazo. A través de un video que compartió con su comunidad de TikTok, la actriz relató el momento exacto en que descubrió que estaba esperando a su primer hijo y cómo cambió su vida desde entonces.

Cande Molfese reveló que quedó embarazada durante un viaje a España que hizo junto a su mamá y su hermana, donde tuvo un atraso. “Efectivamente, cuando llegué a Buenos Aires estaba mi novio esperándome con la cajita del test”, contó la actriz, y agregó que un domingo se hicieron el test junto a Joaquín y dio positivo. “A partir de ahí mi vida se puso un poco patas para arriba”, aseguró.

CANDE MOLFESE Y LOS SÍNTOMAS DE SUS PRIMEROS MESES

La actriz no ocultó que el arranque del embarazo no fue sencillo. “Honestamente, no me sentí demasiado bien al principio”, admitió, y sumó que durante los primeros tres meses “lo único que quería era dormir”.

Según contó, ahora empieza a sentir el cambio: “Ya siento que estoy saliendo hacia arriba”. Cande también habló de los antojos que fue teniendo en este tiempo y de las sensaciones del cuerpo, que, según definió, “son tremendas”.

Cande Molfese se sinceró sobre los primeros meses de su embarazo Fuente: TikTok @candee.molfese

Pese a los síntomas, la actriz remarcó que atraviesa este momento con mucha gratitud. “Sé la bendición que es traer un bebé, sé también que a veces la búsqueda de embarazos no es fácil. Se me dio bastante rápido y fácil, y también eso me da mucha gratitud y felicidad”, explicó.

Además, contó que su familia y sus amigas más cercanas ya sabían que estaba en la búsqueda de un bebé, por lo que la noticia fue recibida con mucha alegría en su círculo íntimo.

EL MUNDIAL Y OTRO DE LOS DETALLES QUE CONTÓ CANDE MOLFESE

Cande también se refirió a la sobrecarga de información sobre embarazos que circula en las redes sociales. “Estoy tratando de que mi algoritmo me respete y no me la proporcione. Es difícil, porque además tengo amigas embarazadas también en este momento”, reconoció.

Pese a los cambios, aseguró que sigue con su rutina habitual: continúa trabajando y entrenando con normalidad.

Con un video en sus redes, la actriz reveló detalles de la dulce espera de su primer hijo

Otro de los datos curiosos que reveló fue que vivió el Mundial 2026 ya estando embarazada. “Mi vida pasó por todos lados: al Mundial fui embarazada”, contó, y recordó que también vivió esa experiencia junto a su hermana.

La noticia del embarazo se había conocido primero al aire de Perros de la Calle (Urbana Play), donde Cande sorprendió a sus propios compañeros, y después la replicó en sus redes con la frase “Ahora somos 5”, en referencia a ella, Joaquín y sus dos perros, Almendra y Romeo.