Cande Molfese contó cómo son sus primeros meses de embarazo. A través de un video que compartió con su comunidad de TikTok, la actriz relató el momento exacto en que descubrió que estaba esperando a su primer hijo y cómo cambió su vida desde entonces.
Cande Molfese reveló que quedó embarazada durante un viaje a España que hizo junto a su mamá y su hermana, donde tuvo un atraso. “Efectivamente, cuando llegué a Buenos Aires estaba mi novio esperándome con la cajita del test”, contó la actriz, y agregó que un domingo se hicieron el test junto a Joaquín y dio positivo. “A partir de ahí mi vida se puso un poco patas para arriba”, aseguró.
CANDE MOLFESE Y LOS SÍNTOMAS DE SUS PRIMEROS MESES
La actriz no ocultó que el arranque del embarazo no fue sencillo. “Honestamente, no me sentí demasiado bien al principio”, admitió, y sumó que durante los primeros tres meses “lo único que quería era dormir”.
Según contó, ahora empieza a sentir el cambio: “Ya siento que estoy saliendo hacia arriba”. Cande también habló de los antojos que fue teniendo en este tiempo y de las sensaciones del cuerpo, que, según definió, “son tremendas”.
Pese a los síntomas, la actriz remarcó que atraviesa este momento con mucha gratitud. “Sé la bendición que es traer un bebé, sé también que a veces la búsqueda de embarazos no es fácil. Se me dio bastante rápido y fácil, y también eso me da mucha gratitud y felicidad”, explicó.
Además, contó que su familia y sus amigas más cercanas ya sabían que estaba en la búsqueda de un bebé, por lo que la noticia fue recibida con mucha alegría en su círculo íntimo.
EL MUNDIAL Y OTRO DE LOS DETALLES QUE CONTÓ CANDE MOLFESE
Cande también se refirió a la sobrecarga de información sobre embarazos que circula en las redes sociales. “Estoy tratando de que mi algoritmo me respete y no me la proporcione. Es difícil, porque además tengo amigas embarazadas también en este momento”, reconoció.
Pese a los cambios, aseguró que sigue con su rutina habitual: continúa trabajando y entrenando con normalidad.
Otro de los datos curiosos que reveló fue que vivió el Mundial 2026 ya estando embarazada. “Mi vida pasó por todos lados: al Mundial fui embarazada”, contó, y recordó que también vivió esa experiencia junto a su hermana.
La noticia del embarazo se había conocido primero al aire de Perros de la Calle (Urbana Play), donde Cande sorprendió a sus propios compañeros, y después la replicó en sus redes con la frase “Ahora somos 5”, en referencia a ella, Joaquín y sus dos perros, Almendra y Romeo.