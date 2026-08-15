Tini Stoessel y Rodrigo de Paul atraviesan un momento clave en su relación luego de anunciar su casamiento. En medio de los preparativos para la boda, que se realizaría el próximo 19 de diciembre en Argentina, trascendió un dato inesperado sobre el futuro profesional de la cantante.

Según contó Pochi en el programa Puso Show, Tini tendría pensado hacer una pausa en su carrera artística después de casarse con el futbolista de la Selección. La información surgió a partir de lo que le habrían contado sobre los próximos proyectos musicales de la artista.

“A mí me habían contado que Tini estaba haciendo un par de temas muy buenos, pero que ella una vez que se case quiere pausar su carrera por dos o tres años y dedicarse a tener hijos y a la familia”, aseguró la panelista en el vivo de la emisión de eltrece sobre la cantante.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel (Foto: redes sociales).

De acuerdo con esta versión, Tini no abandonaría definitivamente la música, sino que se tomaría un período para priorizar su vida personal con De Paul. La pareja confirmó recientemente sus planes de casamiento, consolidando una relación que comenzó en medio de una enorme exposición mediática.

FILTRAN DETALLES DEL VESTIDO DE NOVIA DE TINI PARA SU BODA CON DE PAUL

En Puro Show revelaron que Tini Stoessel ya definió quién será el encargado de crear su vestido de novia para el casamiento con Rodrigo de Paul: el elegido es Ludovic de Saint-Sernin, un diseñador francés nacido en Bruselas que se destacó en la reconocida casa Balmain y que actualmente triunfa con su propia marca en Europa.

La artista viajó a París para probarse el vestido, que según informó Pochi, ya está muy avanzado en su confección. Aunque Tini pensó que iba a encontrar un diseño en proceso, se sorprendió al ver que la prenda estaba casi lista.

Ludovic de Saint Sernin, el diseñador elegido por Tini Stoessel para su vestido de novia con Rodrigo de Paul (Foto: Instagram).

Saint-Sernin es conocido por vestir a celebridades como las Kardashian y Georgina Rodríguez, a quien le diseñó el look para la Met Gala, y es considerado una figura de peso en la moda internacional. El estilo de Ludovic de Saint-Sernin se caracteriza por su impronta romántica y creativa, algo que encajó con la búsqueda de Tini para este evento tan especial.

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