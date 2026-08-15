Wanda Nara encontró una manera muy especial de saludar a su hermana Zaira Nara por sus 38 años. A través de sus redes sociales, la empresaria publicó un álbum fotos que recorren distintos momentos compartidos y dejó en claro el profundo vínculo que mantiene con la modelo.

“Mi persona favorita”, escribió Wanda junto a la publicación, que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. El recorrido visual reúne escenas de diferentes etapas de la vida de ambas, desde viajes y eventos hasta situaciones mucho más íntimas de su día a día.

Wanda Nara sorprendió a su hermana Zaira en el día de su cumpleaños con un collage (Foto: Instagram/@wanda_nara).

El homenaje terminó con una sencilla pero contundente declaración: “Feliz cumpleaños. Te amo”, escribió la conductora en otro de los collages en los que se muestran en todas sus facetas de la vida y de su vínculo.

Wanda Nara sorprendió a su hermana Zaira en el día de su cumpleaños con un collage (Foto: Instagram/@wanda_nara).

Wanda Nara sorprendió a su hermana Zaira en el día de su cumpleaños con un collage (Foto: Instagram/@wanda_nara).

EL MENSAJE DE NORA COLOSIMO PARA ZAIRA NARA POR SU CUMPLEAÑOS

Nora Colosimo también quiso ser parte de la celebración. La madre de Wanda y Zaira publicó un collage con distintas fotografías junto a su hija menor y sus nietos, además de recuerdos familiares y momentos compartidos.

Nora Colosimo sorprendió a su hija Zaira en el día de su cumpleaños con un collage (Foto: Instagram/@wanda_nara).

“¡Feliz cumple Zaira Nara, siempre así juntas! Te amo con todo mi corazón hija hermosa”, expresó Nora junto a otra postal que publicó en su cuenta de Instagram este fin de semana.

Nora Colosimo sorprendió a su hija Zaira en el día de su cumpleaños con un collage (Foto: Instagram/@nora_colosimo).

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