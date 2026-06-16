En el universo de las tendencias, hay propuestas que aparecen como un destello y desaparecen a la temporada siguiente. Sin embargo, culpar a la ropa lencera de ser una “novedad” o una moda improvisada sería un grave error de archivo. La estética que saca la ropa interior a la calle no nació ayer; viene pisando fuerte desde hace años y, lejos de agotarse, esta temporada demuestra una madurez y una vigencia envidiables en el armario femenino.

Para entender que no estamos ante un capricho reciente, basta con sintonizar la cultura pop de finales de los años 90. En el icónico episodio de Friends titulado “The One with Rachel’s New Dress”, el personaje de Jennifer Aniston (Rachel Green) desató una enorme polémica para la época al lucir en una cita un sugerente minivestido de satén lavanda con encaje negro en el escote y el bajo.

El look lencero de Jennifer Aniston en el capítulo de Friends, The One with Rachel's New Dress, que mueve la tendencia actual (Foto: Warner Bros).

Lo que en ese momento se debatió como una audacia televisión que rozaba el escándalo, no era más que el sutil anticipo de un fenómeno que llegó para quedarse. Hoy, casi tres décadas después, las máximas referentes de la moda actual no están descubriendo nada nuevo: simplemente están confirmando que el look lencero es el recurso definitivo de sensualidad y elegancia. Así lo demuestran en cuatro escenarios completamente diferentes.

La consagración lencera: Cuatro escenarios contemporáneos

María Vázquez: Sofisticación costera en Ibiza

Demostrando que la tendencia lencera es perfecta para el día, la modelo posó en el verano europeo con un sofisticado conjunto blanco de lino y seda. Con terminaciones de encaje calado en el saco, un top anudado y shorts fluidos, María Vázquez deja en claro que esta estética se adapta con total naturalidad al lujo relajado de las playas baleares.

María Vázquez y su conjunto lencero en el verano europeo (Foto: Instagram/@mariavqz1).

Pampita: Sensualidad nocturna en Estados Unidos

Durante su paso por Copa Mundial de la FIFA 26™ en Estados Unidos, Carolina “Pampita” Ardohain optó por un minivestido satinado en tono tiza con sensuales apliques de encaje en los laterales. Su estilismo urbano de noche reafirma que el clásico camisón reversionado sigue siendo la opción más magnética para la ciudad.

Pampita y su look lencero con el que marca tendencia en la Copa Mundial de la FIFA 26™ (Foto: Instagram/@pampitaoficial).

Zaira Nara: Disrupción y debate en el Martín Fierro de la Moda

En el caso de Zaira Nara, llevó la tendencia al extremo durante la conducción de la alfombra roja del último Martín Fierro de la Moda, un rol que despertó intensas críticas por romper con los rígidos códigos de etiqueta tradicionales. Su osado diseño texturado de encaje negro con transparencias absolutas y bombacha tiro alto expuesta demostró que la moda lencera no es aburrida ni predecible: sigue teniendo la capacidad de desafiar las alfombras rojas de alta costura.

Zaira Nara (Foto: Movilpress)

Kim Kardashian: Street Style VIP en el GP de Mónaco

En los boxes de la Fórmula 1, Kim Kardashian dio cátedra de cómo llevar esta tendencia al plano urbano y diario. La empresaria combinó un corset lencero de encaje negro con escote pronunciado y unos jeans holgados de tiro alto. Un balance perfecto que demuestra la versatilidad de una prenda que hace tiempo dejó de pertenecer a la intimidad.

Kim Kardashian con su look lencero en el Gran Premio de la Fórmula 1 de Mónaco (Foto: captura de video de Instagram/@zamrah.me).

El veredicto: Una tendencia en constante evolución

El hilo conductor que une el mítico vestido de Jennifer Aniston en Friends con los looks de Kim Kardashian o Zaira Nara no es la novedad, sino la evolución. Lo que antes requería audacia o generaba debate, hoy se viste con total naturalidad y madurez estilística. La ropa lencera no regresó de la nada: nunca se fue, y esta temporada solo reafirma su estatus de clásico imbatible.

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