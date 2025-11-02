María Vázquez vuelve a marcar el pulso de la moda con una apuesta que redefine las tendencias de la temporada. Fiel a su estilo sofisticado, la empresaria dejó atrás los jeans wide leg y apostó por una silueta más clásica y estructurada, confirmando que los pantalones rectos y de corte alto vuelven con fuerza al universo del denim.

En su más reciente aparición, Vázquez fue fotografiada en un shopping luciendo un look que resume a la perfección el equilibrio entre elegancia y funcionalidad. Eligió unos jeans de denim oscuro, tiro alto y corte recto, una pieza que estiliza la figura sin sacrificar comodidad.

La estructura firme del pantalón y su tono profundo aportan una impronta atemporal que combina con facilidad tanto en outfits urbanos como en propuestas más refinadas.

María Vázquez impone los pantalones que serán furor esta primavera | Créditos: Instagram @mariavqz1

MARÍA VÁZQUEZ MARCA TENDENCIA

Para completar el conjunto, María optó por una musculosa negra de líneas limpias y tejido liviano, reafirmando que la simpleza bien elegida nunca pasa de moda.

En los pies, unas zapatillas con diseño estampado le dieron al look un aire fresco y relajado, ideal para la primavera 2025. El cabello suelto, con ondas naturales, reforzó esa sensación de naturalidad y movimiento que define su estilo personal.

El regreso de los jeans de corte recto responde a una tendencia que se consolida tanto en pasarelas internacionales como en el street style local.

Frente al dominio de los modelos amplios y oversize, esta nueva silueta propone una vuelta al equilibrio: favorece todas las figuras, permite looks más pulidos y se adapta a cualquier ocasión. Los tonos oscuros, como el azul profundo o el negro, se convierten en los favoritos para quienes buscan una prenda versátil que resista el paso del tiempo.