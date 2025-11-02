María Vázquez vuelve a marcar el pulso de la moda con una apuesta que redefine las tendencias de la temporada. Fiel a su estilo sofisticado, la empresaria dejó atrás los jeans wide leg y apostó por una silueta más clásica y estructurada, confirmando que los pantalones rectos y de corte alto vuelven con fuerza al universo del denim.
En su más reciente aparición, Vázquez fue fotografiada en un shopping luciendo un look que resume a la perfección el equilibrio entre elegancia y funcionalidad. Eligió unos jeans de denim oscuro, tiro alto y corte recto, una pieza que estiliza la figura sin sacrificar comodidad.
La estructura firme del pantalón y su tono profundo aportan una impronta atemporal que combina con facilidad tanto en outfits urbanos como en propuestas más refinadas.
MARÍA VÁZQUEZ MARCA TENDENCIA
Para completar el conjunto, María optó por una musculosa negra de líneas limpias y tejido liviano, reafirmando que la simpleza bien elegida nunca pasa de moda.
En los pies, unas zapatillas con diseño estampado le dieron al look un aire fresco y relajado, ideal para la primavera 2025. El cabello suelto, con ondas naturales, reforzó esa sensación de naturalidad y movimiento que define su estilo personal.
El regreso de los jeans de corte recto responde a una tendencia que se consolida tanto en pasarelas internacionales como en el street style local.
Frente al dominio de los modelos amplios y oversize, esta nueva silueta propone una vuelta al equilibrio: favorece todas las figuras, permite looks más pulidos y se adapta a cualquier ocasión. Los tonos oscuros, como el azul profundo o el negro, se convierten en los favoritos para quienes buscan una prenda versátil que resista el paso del tiempo.