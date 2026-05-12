Lee tu horóscopo diario del 12 de mayo de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Mercurio en Géminis acelera acuerdos, reuniones y decisiones laborales. Tus ideas encuentran respaldo y lográs comunicar proyectos con claridad, rapidez y una visión mucho más estratégica

Tauro : Este tránsito mejora negociaciones económicas y fortalece decisiones vinculadas al trabajo. Mercurio en Géminis aporta flexibilidad mental para adaptarte mejor a nuevas oportunidades profesionales.

Géminis : Mercurio en tu signo potencia comunicación, creatividad y capacidad de negociación. Excelente momento para entrevistas, acuerdos y proyectos donde debas mostrar ideas con rapidez y seguridad.

Cáncer : Mercurio en Géminis favorece análisis internos y planificación estratégica. Pensar antes de actuar mejora decisiones laborales y permite resolver pendientes con mayor claridad y organización.

Leo : Este tránsito impulsa proyectos grupales, reuniones y vínculos profesionales. Mercurio en Géminis favorece alianzas inteligentes y decisiones rápidas que mejoran tu crecimiento laboral sostenido.

Virgo : Mercurio en Géminis activa temas profesionales y decisiones importantes en el trabajo. Tu capacidad analítica se fortalece y aparecen oportunidades para destacarte con ideas innovadoras y prácticas.

Libra : Este tránsito favorece estudios, viajes y expansión profesional. Mercurio en Géminis impulsa nuevas estrategias laborales y mejora tu capacidad para negociar acuerdos importantes con claridad.

Escorpio : Mercurio en Géminis impulsa revisión de acuerdos, inversiones y recursos compartidos. Analizar mejor cada propuesta fortalece decisiones laborales y mejora tu estabilidad económica futura.

Sagitario : Este tránsito activa asociaciones y negociaciones laborales importantes. Mercurio en Géminis favorece diálogos productivos y acuerdos estratégicos que impulsan crecimiento profesional sostenido.

Capricornio : Mercurio en Géminis mejora organización, productividad y resolución de tareas. Incorporar nuevas herramientas o métodos laborales permite optimizar resultados y avanzar con más eficiencia.

Acuario : Este tránsito impulsa creatividad, innovación y comunicación en proyectos laborales. Mercurio en Géminis favorece ideas originales y oportunidades que fortalecen tu crecimiento profesional.