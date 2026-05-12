Crème brûlée de Amélie, por Ximena Sáenz: la receta inspirada en la película para hacer fácil en casa

La crème brûlée es uno de los postres franceses más famosos del cine gracias a Amélie, donde la protagonista disfrutaba romper la clásica capa de caramelo con la cucharita. A partir de esa escena, el postre ganó todavía más popularidad y pasó a convertirse en una receta que muchos quisieron replicar en casa.
En esta versión, Ximena Sáenz propone una preparación simple, con pocos ingredientes y un resultado bien cremoso. La base se hace con yemas, crema de leche y azúcar, mientras que la vainilla aporta ese aroma clásico que caracteriza a este postre francés.
A diferencia del flan tradicional argentino, la crème brûlée tiene el caramelo arriba y no abajo. Esa cobertura crocante es justamente la gracia del postre: una crema suave y fría que contrasta con una capa fina de azúcar caramelizada que se rompe apenas se apoya la cuchara.
Los secretos para una crème brûlée cremosa y crocante
- No hervir la crema de leche.
- Mezclar las yemas suavemente para evitar burbujas.
- Colar la preparación antes de llevar al horno.
- Cocinar siempre a baño María.
- Sacarla cuando el centro todavía esté apenas gelatinoso.
- Enfriarla completamente antes de caramelizar.
- Usar poca azúcar para lograr una capa fina y crocante.
Ingredientes
- Yemas de huevo – 5 u
- Crema de leche – 720 ml
- Chaucha o esencia de vainilla – c/n
- Azúcar – 150 g
Procedimiento
- Calentar la crema de leche junto con la chaucha de vainilla. Debe estar bien caliente, pero sin llegar a hervir.
- En un bowl, colocar las yemas con el azúcar y mezclar suavemente para integrarlas, sin batir. En caso de usar esencia de vainilla, agregarla en este paso.
- Agregar la crema caliente en forma de hilo sobre la mezcla de yemas, revolviendo constantemente para evitar que se cocinen.
- Colar la preparación para eliminar cualquier resto de huevo y lograr una textura bien lisa.
- Volcar en los recipientes de crème brûlée, llenando hasta aproximadamente 1,5 cm del borde.
- Colocar los recipientes en una placa profunda, hacer un baño María y cocinar en horno precalentado a 150 °C durante unos 35 minutos aproximadamente.
- Retirar del horno: la crema debe quedar apenas temblorosa en el centro. Es normal. Dejar enfriar a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera hasta que esté bien fría.
- Antes de servir, espolvorear con azúcar y caramelizar con soplete hasta formar una capa crocante.
- Servir y disfrutar.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/