Crème brûlée de Amélie, por Ximena Sáenz: la receta inspirada en la película para hacer fácil en casa

La crème brûlée es uno de los postres franceses más famosos del cine gracias a Amélie, donde la protagonista disfrutaba romper la clásica capa de caramelo con la cucharita. A partir de esa escena, el postre ganó todavía más popularidad y pasó a convertirse en una receta que muchos quisieron replicar en casa.

En esta versión, Ximena Sáenz propone una preparación simple, con pocos ingredientes y un resultado bien cremoso. La base se hace con yemas, crema de leche y azúcar, mientras que la vainilla aporta ese aroma clásico que caracteriza a este postre francés.

Crème brûlée, un postre francés que aparece en la película Amelie. Foto: montaje

A diferencia del flan tradicional argentino, la crème brûlée tiene el caramelo arriba y no abajo. Esa cobertura crocante es justamente la gracia del postre: una crema suave y fría que contrasta con una capa fina de azúcar caramelizada que se rompe apenas se apoya la cuchara.

Los secretos para una crème brûlée cremosa y crocante

No hervir la crema de leche.

Mezclar las yemas suavemente para evitar burbujas.

Colar la preparación antes de llevar al horno.

Cocinar siempre a baño María.

Sacarla cuando el centro todavía esté apenas gelatinoso.

Enfriarla completamente antes de caramelizar.

Usar poca azúcar para lograr una capa fina y crocante.

Comensales 4 Ingredientes Yemas de huevo – 5 u

Crema de leche – 720 ml

Chaucha o esencia de vainilla – c/n

Azúcar – 150 g

Procedimiento

Calentar la crema de leche junto con la chaucha de vainilla. Debe estar bien caliente, pero sin llegar a hervir. En un bowl, colocar las yemas con el azúcar y mezclar suavemente para integrarlas, sin batir. En caso de usar esencia de vainilla, agregarla en este paso. Agregar la crema caliente en forma de hilo sobre la mezcla de yemas, revolviendo constantemente para evitar que se cocinen. Colar la preparación para eliminar cualquier resto de huevo y lograr una textura bien lisa. Volcar en los recipientes de crème brûlée, llenando hasta aproximadamente 1,5 cm del borde. Colocar los recipientes en una placa profunda, hacer un baño María y cocinar en horno precalentado a 150 °C durante unos 35 minutos aproximadamente. Retirar del horno: la crema debe quedar apenas temblorosa en el centro. Es normal. Dejar enfriar a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera hasta que esté bien fría. Antes de servir, espolvorear con azúcar y caramelizar con soplete hasta formar una capa crocante. Servir y disfrutar.

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