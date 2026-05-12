Colchón de arvejas: la receta casera de las abuelas que se resuelve en pocos pasos

Llegó el frío y empezaron a reaparecer esas comidas caseras que resuelven el almuerzo o la cena con pocos ingredientes y sin pasar demasiado tiempo en la cocina. El colchón de arvejas es una de esas recetas tradicionales de las abuelas que mezcla tomate, huevos, queso y verduras en una preparación simple, abundante y muy fácil de hacer.

La clave de este plato está en cocinar todo en la misma sartén. Primero se saltean cebolla, morrón y ajo hasta que quedan bien dorados, después se suma tomate triturado y finalmente arvejas, huevos y queso mozzarella rallado. En pocos minutos queda una comida completa, calentita y perfecta para acompañar con tostadas.

Además de ser económico y práctico, el colchón de arvejas tiene ese estilo de cocina casera que recuerda a las recetas de las abuelas. Se puede condimentar con pimentón, ají molido o salsa picante para darle más sabor, y el toque final de perejil fresco ayuda a levantar todavía más una preparación que se volvió ideal para los días frescos.

Comensales 4 Ingredientes Una cebolla.

cebolla. Un morrón rojo.

morrón rojo. ½ diente de ajo.

diente de ajo. 450 g tomate triturado (o puré de tomates).

g tomate triturado (o puré de tomates). Una taza arvejas.

taza arvejas. 2 -3 huevos.

-3 huevos. Aceite de oliva.

Perejil picado.

60 g queso muzzarella rallado.

Procedimiento

Picar la cebolla, el morrón y el ajo, y saltearlos en una sartén amplia con aceite de oliva. Dejar que se doren a fuego medio-bajo y salpimentar a gusto. Incorporar el tomate y dejar reducir la salsa a fuego lento hasta que espese y tome color. Remover bien para que se integren todos los sabores. Cuando la salsa esté lista, agregar las arvejas , hacer huecos en el tomate y colocar dentro los huevos, uno por persona, para que se cocinen en la misma sartén. Agregar el queso y salpimentar cada uno por encima. Subir un poco el fuego y tapar la sartén hasta que la clara cuaje y la yema quede fluida. Colocar perejil fresco picado por encima y comer desde el sartén con tostadas.

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