No hay ocasión que no sea perfecta para disfrutar un plato de pasta. Para ayudarte a prepararla en casa, te acercamos tres recetas distintas: malfattis de ricota y espinaca, lasagna con salsa mixta y fideos con pollo y panceta que se preparan utilizando una sola sartén.
Estos tres formatos permiten jugar con sabores y colores sin perder simplicidad. Con una preparación liviana y rápida, las pastas caseras se convierten en una opción rendidora, nutriente y adaptable, perfecta para un almuerzo rápido, un plato reconfortante o una comida para compartir.
Ingredientes para pastas caseras
Malfatti de ricota y espinaca
- Un huevo.
- 150 g de espinaca precocida bien escurrida.
- 150 g de ricota.
- 50 g de queso rallado
- 100 g de harina 0000.
- Sal y pimienta.
Para la salsa
- 150 g de panceta ahumada.
- 300 cc de crema de leche.
- 150 g de queso gouda.
One pot pasta
- Un puerro.
- 200 g de champiñones.
- 150 g de panceta ahumada.
- Una pechuga de pollo grande.
- Aceite de oliva, c/n.
- 200 cc de crema de leche.
- 400 g de pasta seca.
- Agua, c/n.
Lasagna
Para la salsa de tomate
- Una cebolla grande.
- 1/2 morrón rojo.
- Una zanahoria grande.
- 500 g de carne picada.
- Un l de tomate triturado.
- Sal, pimienta, condimentos varios.
Para la salsa blanca
- 100 g de manteca.
- 100 g de harina 0000.
- Un l de leche.
- Sal y nuez moscada.
Para el armado
- Masa para lasagna.
- 200 g de ricota.
- 200 g de espinaca cocida.
- Jamón.
- Queso de máquina.
- Queso para gratinar.
Procedimiento
Malfatti de ricotta y espinaca
- Colocar todos los ingredientes en un bowl amplio, condimentar y mezclar bien.
- Formar bollitos con dos cucharas y reservar en una placa o tabla espolvoreada con semolín.
- En una sartén, saltear la salchicha parrillera junto con la panceta en aceite de oliva hasta dorar.
- Agregar salsa de tomates y dejar reducir unos minutos.
- Cocinar los malfatti en agua hirviendo durante unos 3 minutos, hasta que floten.
- Colocarlos en la sartén de la salsa, sartenear y servir con perejil y queso rallado.
One pot pasta
- Dorar la panceta, con aceite de oliva. Retirar
- Dorar el pollo cortado en cubos.
- En la misma sartén agregar el puerro, la panceta y los champiñones.
- Condimentar y agregar la crema de leche.
- Agregar la pasta seca y agua. Cocinar hasta que esté lista la pasta.
Lasagna
- Calentar en una olla la leche con la harina. Mezclar bien hasta disolver la misma.
- Agregar la manteca, sal, pimienta blanca y nuez moscada rallada.
- Revolver constantemente hasta que espese.
Para el relleno de carne
- Picar la cebolla, rallar el diente de ajo. Sudar en una cacerola con aceite de oliva.
- Agregar la carne picada, sellar hasta que este cocida.
- Desglasar con el vino blanco.
Para el armado
- Disponer una capa de salsa de tomate en el fondo del molde.
- Intercalar capas de pasta, de carne, salsa de tomate, salsa bechamel, espinaca, jamón y muzzarella.
- Terminar con una capa de salsa bechamel, con mucho queso parmesano rallado.
- Llevar a horno a 180° durante 10 minutos para gratinar y terminar la cocción de la misma.
