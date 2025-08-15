No hay ocasión que no sea perfecta para disfrutar un plato de pasta. Para ayudarte a prepararla en casa, te acercamos tres recetas distintas: malfattis de ricota y espinaca, lasagna con salsa mixta y fideos con pollo y panceta que se preparan utilizando una sola sartén.

Estos tres formatos permiten jugar con sabores y colores sin perder simplicidad. Con una preparación liviana y rápida, las pastas caseras se convierten en una opción rendidora, nutriente y adaptable, perfecta para un almuerzo rápido, un plato reconfortante o una comida para compartir.

Ingredientes para pastas caseras

Malfatti de ricota y espinaca

Un huevo.

150 g de espinaca precocida bien escurrida.

150 g de ricota.

50 g de queso rallado

100 g de harina 0000.

Sal y pimienta.

Para la salsa

150 g de panceta ahumada.

300 cc de crema de leche.

150 g de queso gouda.

One pot pasta

Un puerro.

200 g de champiñones.

150 g de panceta ahumada.

Una pechuga de pollo grande.

Aceite de oliva, c/n.

200 cc de crema de leche.

400 g de pasta seca.

Agua, c/n.

Lasagna

Para la salsa de tomate

Una cebolla grande.

1/2 morrón rojo.

Una zanahoria grande.

500 g de carne picada.

Un l de tomate triturado.

Sal, pimienta, condimentos varios.

Para la salsa blanca

100 g de manteca.

100 g de harina 0000.

Un l de leche.

Sal y nuez moscada.

Para el armado

Masa para lasagna.

200 g de ricota.

200 g de espinaca cocida.

Jamón.

Queso de máquina.

Queso para gratinar.

Tres recetas fáciles de pastas. Cucinare.TV.

Procedimiento

Malfatti de ricotta y espinaca

Colocar todos los ingredientes en un bowl amplio, condimentar y mezclar bien. Formar bollitos con dos cucharas y reservar en una placa o tabla espolvoreada con semolín. En una sartén, saltear la salchicha parrillera junto con la panceta en aceite de oliva hasta dorar. Agregar salsa de tomates y dejar reducir unos minutos. Cocinar los malfatti en agua hirviendo durante unos 3 minutos, hasta que floten. Colocarlos en la sartén de la salsa, sartenear y servir con perejil y queso rallado.

One pot pasta

Dorar la panceta, con aceite de oliva. Retirar Dorar el pollo cortado en cubos. En la misma sartén agregar el puerro, la panceta y los champiñones. Condimentar y agregar la crema de leche. Agregar la pasta seca y agua. Cocinar hasta que esté lista la pasta.

Lasagna

Calentar en una olla la leche con la harina. Mezclar bien hasta disolver la misma. Agregar la manteca, sal, pimienta blanca y nuez moscada rallada. Revolver constantemente hasta que espese.

Para el relleno de carne

Picar la cebolla, rallar el diente de ajo. Sudar en una cacerola con aceite de oliva. Agregar la carne picada, sellar hasta que este cocida. Desglasar con el vino blanco.

Para el armado

Disponer una capa de salsa de tomate en el fondo del molde. Intercalar capas de pasta, de carne , salsa de tomate, salsa bechamel, espinaca, jamón y muzzarella. Terminar con una capa de salsa bechamel, con mucho queso parmesano rallado. Llevar a horno a 180° durante 10 minutos para gratinar y terminar la cocción de la misma.

