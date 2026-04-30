A Perfect Circle confirmó su esperado regreso a la Argentina luego de 13 años, en el marco de su nueva gira mundial que recorrerá más de 20 destinos. La legendaria banda liderada por Maynard James Keenan y Billy Howerdel se presentará el 28 de noviembre en el Microestadio Malvinas Argentinas, con un show histórico en el que repasará sus grandes éxitos.
En esta nueva visita, A Perfect Circle promete un espectáculo impactante, combinando potencia sonora y una puesta visual de primer nivel en uno de los recintos más emblemáticos de Buenos Aires.
Como valor agregado, la noche contará con la participación de Puscifer, el proyecto paralelo de Keenan, que ofrecerá un show multidimensional donde se fusionan música, performance y artes visuales, elevando la experiencia del público a otro nivel.
Entradas A Perfect Circle en Buenos Aires
Las entradas estarán disponibles en venta general el miércoles 6 de mayo a las 14 hs, a través de LivePass, con todos los medios de pago habilitados.
Formada en 1999, A Perfect Circle se consolidó como una de las bandas más influyentes del rock alternativo con el lanzamiento de Mer de Noms (2000), un álbum debut que marcó récords en los rankings e incluyó clásicos como “Judith” y “3 Libras”.
A lo largo de su carrera, editaron discos fundamentales como Thirteenth Step (2003), eMOTIVe (2004) y Eat the Elephant (2018), este último debutando en el Top 3 del Billboard 200.
Con más de 25 años de trayectoria, la banda fue headliner en los festivales más importantes del mundo y agotó entradas en venues icónicos como el Hollywood Bowl, el Madison Square Garden y el Red Rocks Amphitheatre, además de presentarse en programas como Jimmy Kimmel Live y The Tonight Show.
Por su parte, Puscifer continúa expandiendo su universo creativo con lanzamientos aclamados, giras conceptuales y proyectos innovadores como la serie de cómics “Tales From The Pusciverse”, prevista para 2026.
A PERFECT CIRCULE TOUR 2026:
03.06 - 02 Academy Brixton - Londres, Reino Unido
04.06 - 02 Academy Brixton - Londres, Reino Unido
07.06 - Rock am Ring - Nürburg, Alemania
09.06 - Zenith - Munich, Alemania
10.06 - COS Torwar - Warszawa, Polonia
12.06 - Nova Rock 2026 - Nickelsdorf, Austria
13.06 - Piazza Ariostea - Ferrara, Italia
15.06 - Budapest Park - Budapest, Hungría
16.06 - SRC Šalata - Zagreb, Croacia
18.06 - Halle 622 - Zürich, Suiza
20.06 - Hellfest 2026 - Clisson, Francia
21.06 - Mitsubishi Electric Halle - Düsseldorf, Alemania
23.06 - Poppodium 013 - Tilburg, Países Bajos
24.06 - AFAS Live - Ámsterdam, Países Bajos
26.06 - Copenhell Festival 2026 - Copenhague, Dinamarca
27.06 - Tons Of Rock 2026 - Oslo, Noruega
28.06 - Gröna Lund - Estocolmo, Suecia
01.07 - Zitadelle Spandau - Berlín, Alemania
02.07 - Forum Karlín - Praga, República Checa
04.07 - Rockhal - Esch-sur-Alzette, Luxemburgo
05.07 - Rock Werchter 2026 - Werchter, Bélgica
07.07 - Zenith París - La Villette - París, Francia
09.07 - NOS Alive 2026 - Oeiras, Portugal
10.07 - Mad Cool Festival - Madrid, España
28.11 - Microestadio Malvinas Argentinas - Buenos Aires, Argentina
04.12 - The Drive - Adelaide, Australia
06.12 - Rod Laver Arena - Melbourne, Australia
08.12 - Riverstage - Brisbane, Australia
11.12 - Qudos Bank Arena / TikTok Theatre - Sídney, Australia
13.12 - Spark Arena - Auckland, Nueva Zelanda