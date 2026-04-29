Danelik se quedó desolada en la casa tras la salida de Brian Sarmiento en la última gala de eliminación, pero, lejos de sumirse en la depresión, continúa jugando y atendiendo las necesidades de su cuerpo, aunque ello le provoque algún que otro contratiempo.

En las últimas horas se viralizó un video en el que se la ve rascándose su cola tirada boca abajo en la cama. A su lado, Luana le pregunta “¿Te pica el c#$%, amiga?”, sin esperarse la tremenda respuesta de su compañera: “Es que me afeité el o#$%”.

El comentario sobre el escatológico momento de Danelik en Gran Hermano (Foto: captura X.com / @danyparot)

El video se viralizó en cuestión de segundos, y obtuvo todo tipo de respuesta de televidentes que permanecen atentos a los movimientos de Danelik en la casa. “Es un asco además, cada vez que la muestran saliendo del baño JAMÁS, PERO JAMÁS, se lava las manos”, escribió una seguidora.

Leé más:

Brian Sarmiento confesó sus sentimientos por Danelik tras salir de Gran Hermano: “Me hipnotizaba”

QUÉ LE SUSURRÓ BRIAN SARMIENTO A DANELIK AL OÍDO TRAS SER ELIMINADO DE GRAN HERMANO 2026

El lunes 27 de abril, Brian Sarmiento se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada tras caer en el mano a mano frente a Yipio. Su salida no pasó desapercibida: dejó una casa partida y un momento cargado de emoción que rápidamente generó repercusión.

Antes de cruzar la puerta, el exfutbolista se acercó a Danelik, la joven influencer tucumana con quien protagonizó una intensa historia de amor dentro del reality, y le susurró un mensaje al oído que no tardó en conocerse.

Brian Sarmiento y Danelik (Fotos: capturas Telefe)

“Seguí jugando, rompela. Tenés que llegar a la final. Voy a estar haciendo fuerza por vos”, le dijo Brian, en un gesto íntimo que conmovió a su compañera. Danelik no pudo contener las lágrimas. Lo despidió con un abrazo apretado y un beso, visiblemente afectada por la salida de quien fue uno de sus principales apoyos dentro de la casa.

Leé más:

Gran Hermano: qué le susurró Brian Sarmiento a Danelik al oído tras ser eliminado

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.