Noche explosiva en Gran Hermano: Generación Dorada. Solange “Sol” Abraham fue expulsada de la casa tras manifestar reiteradamente su intención de abandonar el juego. Sin embargo, la jugadora no se fue en silencio... ¡Y Cinzia Francischiello entró en su lugar!

Todo comenzó cuando la voz de Gran Hermano reunió a los participantes y lanzó un comunicado lapidario: consideró su actitud como “una deshonra al juego” y decidió que debía abandonar la casa de manera inmediata: “Millones de personas quisieran estar en su lugar”, remarcó, marcando el tono de una salida sin retorno.

Visiblemente movilizada, Sol explicó los motivos de su decisión: “La verdad que el motivo es que extraño mucho a mi hija”, confesó, dejando en claro que la distancia le resultaba insostenible.

Foto: Captura (Telefe)

Pero cuando parecía que la despedida iba a ser tranquila, todo cambió. Antes de cruzar la puerta, la ahora exparticipante lanzó una serie de advertencias que sacudieron la convivencia: “No confíen en Ema (Emanuel Di Gioia), que los usa para sacarles información”, disparó sin filtros. Y redobló la apuesta con otra frase que generó shock: “Si me traicionó a mí después de conocernos hace 15 años… olvídate”.

Sus palabras cayeron como una bomba dentro de la casa, dejando a varios jugadores expuestos y generando un clima de máxima tensión.

Sin embargo, el juego no da respiro. Al mismo tiempo que cruzaba la puerta giratoria, el reality sorprendió con un ingreso inmediato: Cinzia entró a la casa para ocupar su lugar, en un giro que promete reconfigurar alianzas y estrategias.

¡Qué momento!

Foto: Captura (Telefe)

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JUGADA POLÉMICA EN GRAN HERMANO: SOL ABRAHAM PIDIÓ APOYO A SUS SEGUIDORES PARA LOGRAR SU ESTRATEGIA DE JUEGO

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada sumó un nuevo capítulo cargado de estrategia y polémica. Esta vez, la protagonista fue Solange “Sol” Abraham, quien aprovechó su paso por el confesionario en la gala de nominación para hacer un pedido muy particular… ¡directamente al público!

“Quiero aprovechar rapidito para pedir a la gente que me apoye en esta ‘villana’ y que los de adentro se la crean hasta el último día”, lanzó sin vueltas, dejando en claro que su juego dentro de la casa tiene un objetivo bien marcado.

Lejos de quedarse ahí, redobló la apuesta y explicó su plan: “Quiero que se crean todas las cosas y travesuras que hago, pero hasta el último día”, insistió, en una confesión que sorprendió a los seguidores del reality de Telefe.

Foto: Captura (Telefe)

Luego, ya enfocada en la nominación, Sol argumentó su decisión: “Los motivos son para ordenar un poco este tablero. Le voy a dar dos votos a Franco Zunino y un voto a Yanina Zilli”, cerró, picante.

¿Le servirá la estrategia de juego a Sol Abraham para llegar lejos en Gran Hermano: Generación Dorada?