Muchas personas guardan jarrones, botellas decorativas o frascos de vidrio que con el tiempo acumulan restos de suciedad en el interior y resultan difíciles de limpiar. Frente a ese problema, se popularizó un truco casero que consiste en mezclar arroz crudo con detergente y agua, una combinación simple que puede ayudar a recuperar el brillo de estos recipientes sin necesidad de herramientas especiales.

La explicación tiene una base práctica. Los granos de arroz actúan como un abrasivo suave que, al agitarse dentro del recipiente, rozan las paredes internas y ayudan a desprender sedimentos, restos de flores, polvo, grasa y otras manchas que suelen acumularse en zonas donde no llegan esponjas ni cepillos. Al mismo tiempo, el detergente contribuye a disolver la suciedad adherida y facilita su eliminación.

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Por ese motivo, los especialistas en limpieza doméstica suelen recomendar este método principalmente para jarrones, botellas reutilizables, floreros y frascos de cuello estrecho, especialmente aquellos fabricados en vidrio o acero inoxidable.

Del mismo modo, es también tendencia el uso de una mezcla similar para limpiar espejos en los baños y reducir temporalmente el empañamiento que aparece después de una ducha caliente, un problema que suele aparecer especialmente en otoño e invierno, por la combinación de bajas temperaturas y alto porcentaje de humedad.

Por qué funciona la mezcla de arroz y detergente

El secreto al aplicar este truco con el arroz y el detergente está en la combinación de fricción y limpieza química. Cuando el recipiente utilizado se agita, los granos impactan contra las paredes internas y generan un efecto de “cepillado” suave.

Mezclar arroz crudo con detergente: para qué sirve y dónde los expertos recomiendan usarlo. Foto: IA

El detergente reduce la tensión superficial del agua y ayuda a desprender residuos grasos o manchas adheridas. De esta manera, el arroz puede arrastrar con mayor facilidad la suciedad acumulada.

La técnica resulta especialmente útil en objetos decorativos donde la boca es demasiado estrecha para introducir la mano o un cepillo convencional.

Cómo aplicar el truco paso a paso

Para utilizar este método se recomienda:

Colocar entre una y tres cucharadas de arroz crudo dentro del recipiente.

Agregar unas gotas de detergente.

Incorporar un chorrito de agua tibia.

Tapar o cubrir la abertura.

Agitar durante 30 a 60 segundos.

Vaciar el contenido y enjuagar varias veces con agua limpia.

Mezclar arroz crudo con detergente: para qué sirve y dónde los expertos recomiendan usarlo. Foto: IA

Si la suciedad está muy adherida, algunos expertos sugieren dejar previamente el recipiente en remojo con vinagre o bicarbonato antes de repetir el procedimiento.

Qué precauciones conviene tener

Aunque es un truco sencillo, no se recomienda utilizarlo en piezas antiguas, objetos de gran valor o recipientes con revestimientos delicados. En determinadas superficies plásticas blandas, el arroz podría generar pequeñas marcas o rayaduras.

También conviene evitar tirar el arroz utilizado por el desagüe, ya que podría provocar obstrucciones. Lo más recomendable es desecharlo en la basura o incorporarlo al compost.

Por su bajo costo, facilidad de aplicación y buenos resultados en recipientes de vidrio, la mezcla de arroz crudo con detergente se convirtió en uno de los trucos de limpieza más difundidos para resolver un problema cotidiano que suele aparecer en muchos hogares.